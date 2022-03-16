До войны более половины всех поставок горючего приходилось на Россию и Беларусь. Сейчас Украина вынуждена искать альтернативу.

Государство уже сделало первые шаги к адаптации к новым реалиям топливного рынка. Верховная Рада одобрила отмену акциза на автомобильное топливо и уменьшение ставки НДС с 20% до 7%.

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Ожидается, что закон вступит в силу одновременно с измененной формулой расчета предельных цен на АЗС, которая учитывает новые реалии из Евросоюза.

Большие возможности

Важную роль могут и должны сыграть отделения международных трейдеров в Украине – Shell, Socar, SNEL Energy, AMIC. Их преимущество по сравнению с украинскими компаниями заключается в доступе к дешевому финансированию (и финансированию как таковому), а также связям на глобальном нефтяном рынке.

Shell. Дали в штангу с покупкой российской нефти, посыпали голову пеплом и обещали перечислить какую-то прибыль от этой операции Украине. Всем будет понятнее, если просто будет выполнять свою роль и везти топливо в Украину. У Shell в Европе есть НПЗ, трейдинг также на уровне.

Socar. Миллионы тонн продаж нефти и нефтепродуктов во всем мире. Ультра-мега-нано-современный завод Star недалеко от Турции. Эта компания также может занять место, освобожденное россиянами и белорусами.

SNEL. У этой компании большие возможности. Сообщалось, что господин Димитриос Анифантакис, который купил сеть АЗС Glusco в Украине, имеет опыт работы в Litasco, BP, Cargill SA и является действующим членом борда Motor Oil Hellas – греческого нефтеперерабатывающего гиганта. Именно сейчас у него есть шанс показать свой трейдерский опыт.

AMIC. Сгорела нефтебаза в Бородянке – сильный удар, но у компании есть мощные офисы в Литве и Польше, отличное знание рынка Украины. Этим компания может успешно пользоваться особенно в условиях свободного рынка и низких налогов.

Также остается немало украинских компаний. В Европе много нефтебаз и терминалов, где можно перехватить небольшие объемы, которые неинтересны крупным поставщикам. Это может стать хорошим шансом для развития.