Большая доля поставок топлива в Украину до сих пор приходилась на Россию и Беларусь. Сейчас эти каналы оказались прерывистыми.

Для удовлетворения потребностей Украины в топливе необходимо ежегодно находить дополнительно 30 млн. т нефти из источников, не связанных с Россией и Беларусью. Об этом говорится в исследовании аналитиков GMK “Center Ukraine needs other sources of fuel supply”.

"Мы считаем, что это возможно, в частности за счет увеличения производства в странах Персидского залива (Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты). Но ориентация на другие источники поставок нефти неизбежно скажется на росте цен, который уже начался на топливном рынке", – комментирует главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

Дело в том, что импорт из России и Беларуси был основным источником поставок топлива в Украину: 42% бензина и 63% дизельного топлива. Украинские отечественные нефтеперерабатывающие заводы удовлетворяли лишь 46% внутреннего спроса на бензин и 14% внутреннего спроса на дизельное топливо. Около 1 млн т бензина было импортировано в Украину из Белоруссии в 2021 году и 5 млн т дизельного топлива было ввезено в Украину из России и Беларуси.

Около 20% потребления светлых нефтепродуктов в Украине приходится на СУГ, 45% которого также поставлялось из России и Беларуси.

"Вторжение России в Украину делает невозможным продолжение этих поставок. Украине нужны альтернативные источники поставок топлива из ЕС", – уверяет Андрей Тарасенко.

По данным BP Statistical Review of World Energy, мощности НПЗ Евросоюза в 2020 году были загружены на 72,9%. Следовательно, они могут увеличить переработку нефти на 171 млн. т ежегодно.

"Чтобы удовлетворить потребности Украины в бензине, европейским переработчикам необходимо увеличить ежегодную переработку нефти лишь на 1,8 млн т. Это можно сделать на польских и литовских НПЗ", – считает Андрей Тарасенко.

Но этих объемов переработки недостаточно для удовлетворения потребностей Украины в дизельном топливе. Чтобы удовлетворить потребности Украины в дизельном топливе, европейским нефтепереработчикам необходимо увеличить ежегодную переработку нефти почти на 30 млн. т.