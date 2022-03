Велика частка постачання палива в Україну досі припадала на Росію та Білорусь. Зараз ці канали виявились перекритими.

Для задоволення потреб України в паливі необхідно щорічно знаходити додатково 30 млн. т нафти з джерел, не пов’язаних з Росією та Білоруссю. Про це сказано у дослідженні аналітиків GMK Center “Ukraine needs other sources of fuel supply”.

"Ми вважаємо, що це можливо, зокрема, за рахунок збільшення виробництва в країнах Перської затоки (Саудівська Аравія, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати). Але орієнтація на інші джерела постачання нафти неминуче позначиться на зростанні цін, яке вже почалося на паливному ринку", – коментує головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко.

Річ у тому, що імпорт із Росії та Білорусі був основним джерелом постачання палива в Україну: 42% бензину та 63% дизельного палива. Українські вітчизняні нафтопереробні заводи задовольняли лише 46% внутрішнього попиту на бензин та 14% внутрішнього попиту на дизельне паливо. Близько 1 млн т бензину було імпортовано в Україну з Білорусії у 2021 році та 5 млн т дизельного палива було ввезено в Україну з Росії та Білорусі.

Близько 20% споживання світлих нафтопродуктів в Україні припадає на автогаз, 45% якого також постачалося з Росії та Білорусі.

"Вторгнення Росії в Україну унеможливлює продовження цих поставок. Україні потрібні альтернативні джерела постачання палива з ЄС", – запевняє Андрій Тарасенко.

За даними BP Statistical Review of World Energy, потужності НПЗ Євросоюзу у 2020 році було завантажено на 72,9%. Отже, вони можуть збільшити переробку нафти на 171 млн. т щорічно.

"Щоб задовольнити потреби України в бензині, європейським переробникам необхідно збільшити щорічну переробку нафти лише на 1,8 млн т. це можна зробити на польських та литовських НПЗ", – вважає Андрій Тарасенко.

Але цих обсягів переробки недостатньо для задоволення потреб України в дизельному паливі. Щоб задовольнити потреби України у дизельному паливі, європейським нафтопереробникам необхідно збільшити щорічну переробку нафти майже на 30 млн. т.