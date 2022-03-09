Кабмін дозволив військовим адміністраціям спільно з поліцією контролювати ціни на пальне.

Кабінет міністрів дозволив обласним військовим адміністраціям спільно з Національною поліцією та Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужбою) здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Уряд і місцева влада активно вживає додаткових заходів, щоб стабілізувати ціни на товари першої необхідності", — сказав Шмигаль у відеозверненні.

Зокрема, за словами прем'єра, уряд ухвалив рішення, яке дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з Національною поліцією та Держлікслужбою здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

"Не слід деяким підприємцям намагатися заробити на війні", - заявив Шмигаль.

Раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook звернув увагу на необґрунтовано завищені ціни на пальне у деяких оптових постачальників.

"Якщо до війни премії чи диференціали постачальників становили до 50 доларів до світового котирування, то сьогодні деякі озвучують 250 доларів. Так, ставки об'єктивно виросли, чув, що до 150, але ніяк не до 250. Хлопці, це пахне мародерством. Не треба. Інакше доведеться віддати все безкоштовно на армію", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство економіки України 3 березня опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного палива. Середня вартість цих видів палива збільшилася на 1,40 грн/літр – для бензину та на 1,59 грн/літр – для дизельного палива відповідно. З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин у роздрібних мережах не повинна перевищувати 38,79 грн/л, на "звичайне" дизпаливо — 37,92 грн/л.