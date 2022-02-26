Рецепт добавок в пальне, яке забезпечить виведення з ладу ворожої техніки.

Деякі українські населені пункти окуповані російськими військами. Часто вороги вони не мають доступу до забезпечення. Тому змушують віддати або навіть клянчать у місцевих жителів їжу та пальне.

Якщо з їжею їм, звичайно, краще відмовити, то з пальним можна не відмовляти. Але для того, щоб від заправки таким пальним ворожа техніка більше нікуди не поїхала, над ним треба трохи "похімічити".

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Рецепти псування дизельного пального:

Змішати дизпаливо з бензином у співвідношенні 4:1 (на 4 літри дизпалива додати 1 л бензину

Додати моторної оливи до дизелю по максимуму

Додати у каністру 2-3 жмені піску/землі/бруду/солі/соди

Додати у каністру 4-5 літри води або сольового розчину

Рецепти псування бензину:

Оліфа. Двигун буде працювати, але після того, як його вимкнуть, більше не заведеться.

Цукор або цукровий сироп. Такий розчин заб’є паливну систему.

Абразивний матеріал. Стружка. пісок, інші дрібні частинки. Все, що може забити форсунки паливної системи.

Вода, розчинники, кислоти, луги, інші хімічні матеріали

Білизна (хлорка). Якщо додати її до бензину, двигун не виведеш з ладу одразу, але поступово його деталі заіржавіють.

Старий бензин. Якщо в гаражі або баку машини чи мотоцикла залишився запас старого бензину, можна віддати його ворожим солдатам. Можливо, це буде не таким ефективним, як додавання олифи, але запустити двигун на такому паливі буде важко, а то й неможливо – за довгий час з нього випарувалися летючі фракції.

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Порада Авто24

Звичайно, під час контакту з ворогом найперша порада – власна безпека. Зіпсована пальне можна підлити в бак, дати в каністрі. Але робіть це обережно, краще щоб ворог вас після цього не зміг знайти.