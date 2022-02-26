В умовах реальної загрози життю і здоров’ю автомобіль часом стає єдиною можливістю пересування, а то й порятунку. Тому в такий час аптечка у машині має бути, м’яко кажучи, підсиленою.
Міністерство охорони здоров’я України випустило рекомендацію щодо набору першої допомоги, який бажано мати громадянам – у тому числі і автомобільному транспорті. Мається на увазі розширення стандартного комплекту, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру. “Авто 24” публікує рекомендований вміст аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.
Стандартні автоаптечки містять лише мінімальний набір засобів для першої допомоги при травмах. Тому експерти радять її доповнити
Читайте також: Автоаптечка-2022: що в ній має бути
Що має бути в аптечці на випадок надзвичайної ситуації:
- Рукавички нестерильні — 4 пари
- Атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття
- Бинт марлевий стерильний та нестерильний різних розмірів — 5 од.
- Бинт еластичний різних розмірів — 2 од.
- Гідрогелева протиопікова пов’язка/бинт (не менше 10х10 см) — 2 од.
- Термоковдра на поліетиленовій основі
- Термометр (не ртутний та у захисному футлярі)
- Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу “Ізраїльський бандаж”) — 2 од.
- Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень — 2 од.
- Гіпотермічний пакет
- Пов’язка (щиток) на око
- Пластир бактерицидний різних розмірів — 25 од.
- Лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см)
- Серветки стерильні марлеві — 10 од.
- Косинка медична перев’язувальна для іммобілізації кінцівок — 2 од.
- Гормональна мазь
- Антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий)
- Знеболювальний/жарознижувальний засіб (1 упаковка)
- Ентеросорбент
- Таблетки для знезараження води (1 упаковка)
- Скотч армований
- Маркер для нанесення інформації водостійкий
Непрофесійна медична допомога може бути лише первинною – до того моменту, коли прибудуть професійні медики
Читайте також: Як надають допомогу при ДТП: досвід Німеччини
Як обирати складові до аптечки воєнного часу та використовувати їх
- Рукавички обирайте нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.
- Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.
- Для обробки ран використовуйте антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовуйте спиртові розчини йоду чи брильянтового зеленого, перекис водню.
- Для дезінфекції рук використовуйте спиртові антисептики.
- Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовуйте ібупрофен/парацетамол відповідно до інструкції або рекомендацій лікаря.
- Для дітей передбачте наявність знеболювальних/жарознижувальних у суспензії/супозиторіях.
- Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовуйте у разі харчових отруєнь, діареї.
- Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел. Варто використовувати препарати з активною речовиною – дихлорізоціанурат натрію.
- Покладіть до аптечки запас ліків, які приймаєте на постійній основі (відповідно до власних потреб та за рекомендацією лікаря, який вас лікує).
Для людей із хронічними хворобами рекомендується мати в аптечці запас “персональних” ліків, які приймаються регулярно. Наприклад, особам з артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендовано покласти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.
Численні поранені бувають не лише при ДТП на автобанах, а й при бойових діях. Тому під час воєнного стану бажано мати аптечку особливої комплектації
Також МОЗ публікує рекомендації, що можуть додатково взяти до аптечки люди з відповідними вміннями та навичками:
- Засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом)
- Оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана)
- Засіб для зупинки кровотечі механічний типу “CAT”
- Шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см
- Назофарингеальний повітровід з лубрикантом
- Голку декомпресійну
Фахівці ВОЗ та експерти з цивільної безпеки нагадують, що у будь-якій надзвичайній ситуації слід зберігати спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій.
Рекомендація “Авто 24”
Якщо в загрозливий період вам доводиться користуватися автомобілем, однієї лише аптечки, навіть найповнішої, може бути замало. Дуже бажано потренуватися у використанні включених до неї засобів та й взагалі – вміти надавати першу медичну допомогу у випадку різного роду травм та поранень. Зрозуміло, що час на повноцінне навчання сьогодні знайде не кожен, але навіть короткий відеокурс в інтернете може врятувати чиєсь життя.
Читайте також: Названі нові чинники, що впливають на травматизм на дорогах