В умовах реальної загрози життю і здоров’ю автомобіль часом стає єдиною можливістю пересування, а то й порятунку. Тому в такий час аптечка у машині має бути, м’яко кажучи, підсиленою.

Міністерство охорони здоров’я України випустило рекомендацію щодо набору першої допомоги, який бажано мати громадянам – у тому числі і автомобільному транспорті. Мається на увазі розширення стандартного комплекту, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру. “Авто 24” публікує рекомендований вміст аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.

Стандартні автоаптечки містять лише мінімальний набір засобів для першої допомоги при травмах. Тому експерти радять її доповнити

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Що має бути в аптечці на випадок надзвичайної ситуації:

Рукавички нестерильні — 4 пари

Атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття

Бинт марлевий стерильний та нестерильний різних розмірів — 5 од.

Бинт еластичний різних розмірів — 2 од.

Гідрогелева протиопікова пов’язка/бинт (не менше 10х10 см) — 2 од.

Термоковдра на поліетиленовій основі

Термометр (не ртутний та у захисному футлярі)

Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу “Ізраїльський бандаж”) — 2 од.

Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень — 2 од.

Гіпотермічний пакет

Пов’язка (щиток) на око

Пластир бактерицидний різних розмірів — 25 од.

Лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см)

Серветки стерильні марлеві — 10 од.

Косинка медична перев’язувальна для іммобілізації кінцівок — 2 од.

Гормональна мазь

Антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий)

Знеболювальний/жарознижувальний засіб (1 упаковка)

Ентеросорбент

Таблетки для знезараження води (1 упаковка)

Скотч армований

Маркер для нанесення інформації водостійкий

Непрофесійна медична допомога може бути лише первинною – до того моменту, коли прибудуть професійні медики

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Як обирати складові до аптечки воєнного часу та використовувати їх

Рукавички обирайте нітрилові або вінілові, не припудрені, свого розміру.

Гормональна мазь потрібна у разі укусів комах чи контактів з отруйними рослинами, що супроводжуються свербежем.

Для обробки ран використовуйте антисептики з вмістом хлоргексидину біглюконату, водного розчину повідон-йоду, октенідину дигідрохлориду. Не використовуйте спиртові розчини йоду чи брильянтового зеленого, перекис водню.

Для дезінфекції рук використовуйте спиртові антисептики.

Для зниження температури тіла та зняття больового синдрому використовуйте ібупрофен/парацетамол відповідно до інструкції або рекомендацій лікаря.

Для дітей передбачте наявність знеболювальних/жарознижувальних у суспензії/супозиторіях.

Ентеросорбенти (активоване вугілля, кремнію діоксид) використовуйте у разі харчових отруєнь, діареї.

Таблетки для знезараження води потрібні для дезінфекції індивідуальних запасів води з неперевірених джерел. Варто використовувати препарати з активною речовиною – дихлорізоціанурат натрію.

Покладіть до аптечки запас ліків, які приймаєте на постійній основі (відповідно до власних потреб та за рекомендацією лікаря, який вас лікує).

Для людей із хронічними хворобами рекомендується мати в аптечці запас “персональних” ліків, які приймаються регулярно. Наприклад, особам з артеріальною гіпертензією та/або цукровим діабетом рекомендовано покласти до аптечки тонометр та глюкометр із запасом тест-смужок та елементів живлення за необхідності.

Численні поранені бувають не лише при ДТП на автобанах, а й при бойових діях. Тому під час воєнного стану бажано мати аптечку особливої комплектації

Також МОЗ публікує рекомендації, що можуть додатково взяти до аптечки люди з відповідними вміннями та навичками:

Засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом)

Оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана)

Засіб для зупинки кровотечі механічний типу “CAT”

Шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см

Назофарингеальний повітровід з лубрикантом

Голку декомпресійну

Фахівці ВОЗ та експерти з цивільної безпеки нагадують, що у будь-якій надзвичайній ситуації слід зберігати спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо в загрозливий період вам доводиться користуватися автомобілем, однієї лише аптечки, навіть найповнішої, може бути замало. Дуже бажано потренуватися у використанні включених до неї засобів та й взагалі – вміти надавати першу медичну допомогу у випадку різного роду травм та поранень. Зрозуміло, що час на повноцінне навчання сьогодні знайде не кожен, але навіть короткий відеокурс в інтернете може врятувати чиєсь життя.

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