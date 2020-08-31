Нове дослідження довело, що водії-підлітки і водії старше 65 років знаходяться в групі підвищеного ризику потрапити у автомобільну аварію.

До того ж вони часто керують старими, менш безпечними транспортними засобами, що збільшує шанси отримати травми.

Читайте також: Чи потрібно робити антикор новому авто

На думку американських вчених, в пріоритеті у цих категорій водіїв повинні бути автомобілі, оснащені кращими системами безпеки. Адже і молоді, і літні водії стикаються з однаковими проблемами. Водії, які тільки-но отримали права, стають лідерами з потрапляння в ДТП серед всіх інших вікових груп. А ось водії старшого віку мають найвищий рівень смертності в результаті аварій серед інших вікових груп, пише news-medical.

Крім того, грає роль і соціальний статус. Водії, які проживають в районах з низьким рівнем доходів, через фінансову складову не можуть дозволити собі автомобіль, оснащений ключовими характеристиками безпеки.

Найефективніший підхід зниження травматизму при ДТП - це знаходження водія в настільки безпечному транспортному засобі, наскільки він може собі дозволити. «Попередні дослідження показали, що молоді водії частіше керують більш старими, меншими за розміром і менш обладнаними функціями безпеки машинами. Дослідження, яке б вивчало це питання з урахуванням віку і рівня доходу, ще не проводилось, - говорить автор роботи Крісті Мецгер. - З цією метою ми зробили перший великомасштабний розбір з оцінок важливих критеріїв безпеки транспортних засобів для водіїв».

Вчені проаналізували інформацію про аварії та видачу прав в американському штаті Нью-Джерсі з 2010 по 2017 рік. Потім використовуючи каталог Національного управління безпеки дорожнього руху, визначили VIN кожного автомобіля, який потрапив в аварію. Таким чином, вони отримали ряд характеристик: рік моделі, наявність електронного контролю стійкості (ESC), тип транспортного засобу, потужність двигуна, наявність передніх і бічних подушок безпеки та ін. ESC - ключова функція, яка допомагає водієві контролювати автомобіль на поворотах і заметах, знижуючи ризик нещасного випадку зі смертельним наслідком.

Дослідження показало, що юні і водії старшого віку частіше, ніж люди середнього віку, водять старі автомобілі без ESC або бічних подушок безпеки. Крім того, водії різного віку з районів з низьким рівнем доходом рідше мають нові та більш безпечні машини.

У порівнянні з однолітками з бідніших районів, юні водії з районів з високим рівнем доходу на 53% частіше водять автомобілі з бічними подушками безпеки. У водіїв старшого віку цей показник становить 35%.

«Всі повинні прагнути використовувати найбільш безпечний автомобіль, який вони можуть собі дозволити, незалежно від віку чи рівня доходу. Є багато автомобілів з ключовими функціями безпеки, які можна придбати, деякі з них коштують у США менше 7000 доларів», – резюмує Крісті Мецгер.

Також цікаво: Як пригнати в Україну "євробляху" у 2020 році: схеми та тарифи