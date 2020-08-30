Здавалося б, сучасні нові автомобілі цілком самодостатні з точки зору захисту від корозії: на заводі начебто зроблено все необхідне, та й гарантію на кузов ніхто не скасовував. Проте, чи так це насправді?

Довговічність автомобіля у розвинених країнах визначається терміном служби його кузова – коли він буде серйозно пошкоджений корозією (про ДТП ми зараз не говоримо), ремонтувати його, як правило, невигідно.

Через якість лакофарбового покриття автомобілі іржавіють нечасто, головна проблема зазвичай у порожнинах, які не видно зовні. Спочатку не видно.

Тому відповідальні автовиробники (а таких більшість) думають про протистояння “рудій хворобі” ще на початку проектування моделі.

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Отже, проти корозії автовиробники застосовують такі засоби:

Конструктивні методи (природня вентиляція порожнин)

Використання металу з відповідним захисним покриттям – гальванікою (оцинковка)

Фосфатування готових деталей та кузовів

Покриття вразливих місць (швів, стиків) герметиками

Покриття деталей кузова стійкими захисними препаратами – грунтовками, мастиками, фарбами.

Певні види захисту використовуються автовиробниками неодмінно – такі як грунтування та фарбування кузова. Це зовнішні поверхні, які не можна залишити без покриття. Також більшість заводів обов’язково наносять захисну мастику на днище і в колісні арки.

Автовиробники зазвичай дають гарантію на кузов “від наскрізної” корозії. Проте коли відкриються дірки, буде пізно – потрібен дорогий ремонт зварюванням.

А ось захист спеціальними антикорами прихованих порожнин (порогів, лонжеронів, підсилювачів капотів тощо) трапляється набагато рідше. Причина в тому, що виробники дуже часто покладаються цілком на гальванічне покриття металу, вважаючи його достатнім – оскільки операція “задувки” внутрішніх порожнин антикором доволі громіздка і витратна.

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Але оцинковка (як і інші види гальванічного покриття) має свої ліміти стійкості – врешті-решт кисень проникає крізь шар гальванічного покриття і процес іржавіння успішно стартує. Тому додатковим захистом металу стає шар антикорозійного препарату, нанесеного на поверхню – мастики, воскової або бітумної – в залежності від місця розташування деталі. Ці препарати не дають вологому повітрю (основному носію кисню) стикатися з металом, і тому момент потрапляння кисню під шар оцинковки (і початку корозії деталі) відкладається на кілька років.

Якщо так звані приховані порожнини не обробляти антикорами, через кілька років вони починають іржавіти зсередини.

З часом (три-п’ять років) віск, бітум або інша основа пересихає, мастика тріскається і починає пропускати через себе повітря і вологу – і тільки тоді вступає у роботу захисне покриття металу, оцинковка або фосфатування. Але якщо шар еластичного антикору вчасно оновити, хімічний “знос” власного покриття металу відкладеться ще на кілька років.

Чи треба робити антикор новій машині

Це залежить від того, наскільки довго ви розраховуєте експлуатувати даний автомобіль. Якщо ви вважаєте, що вам вистачить тих 3 – 6 років, які штатні заводські покриття протистоятимуть іржі, то машину можна не “задувати”. Тим більше, якщо виробник дає тривалу, 5 – 7 річну гарантію на кузов “від наскрізної корозії”.

Якісна задувка нової машини антикором – процедура недешева, але дуже корисна. Її можна зробити і своїми руками.

Але зважте на те, що в деяких випадках наступному власнику “робити антикор” вже не буде особливого сенсу – невидима корозія може настільки зруйнувати метал у порогах та лонжеронах, що деталі можна буде тільки ремонтувати методом зварювання. І грамотний покупець такий автомобіль з дорогим ремонтом “на підході” купувати не буде. А якщо й купить, то з величезною знижкою.

Щілинна корозія

Цей особливий вид корозії (тут утворюється гальванічна пара) розвивається у щілинах, тобто там, де дві-три деталі накладаються одна на одну. Зазвичай багато які з таких місць на заводі вкривають герметиком, але з часом він відшаровується і під нього проникає вода або вологе повітря – і корозія в щілині між деталями починається.

Щілинна корозія – різновид іржі, якій важко протистояти

На відміну від корозії прихованих порожнин, вплинути на появу щілинної корозії автовласникові дуже важко. Вирішальний фактор тут – якісне покриття деталей перед їх скріпленням та якісний шовний герметик, що наноситься після того. Натомість боротися з щілинною корозією, яка вже розвивається, простіше, ніж з тією, що оселяється у закритих, прихованих порожнинах. Але це вже тема окремої розповіді.

Рекомендація Авто24

Тотальна антикорозійна обробка – дуже ефективний метод продовжити життя недорогого авто до рівня машини більш високого класу. Головне – зробити це вчасно, поки на металі внутрішніх порожнин не з‘явилися перші вогнища іржі. Тому найкраще всього провести антикорозійну обробку одразу після покупки машини.

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