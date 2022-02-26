В условиях реальной угрозы жизни и здоровью автомобиль иногда становится единственной возможностью передвижения, а то и спасения. Поэтому в такое время аптечка в машине должна быть, мягко говоря, усиленной.

Министерство здравоохранения Украины выпустило рекомендацию по набору первой помощи, который желательно иметь гражданам – в том числе и в автомобильном транспорте. Подразумевается расширение стандартного комплекта, чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуации: природного, техногенного или военного характера. "Авто 24" публикует рекомендуемое содержание аптечки для 4 человек и некоторые особенности ее применения.

Стандартные автоаптечки содержат только минимальный набор средств первой помощи при травмах. Поэтому эксперты советуют ее дополнить

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Что должно быть в аптечке на случай чрезвычайной ситуации:

Перчатки нестерильные - 4 пары

Атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви

Бинт марлевый стерильный и нестерильный разных размеров - 5 ед.

Бинт эластичный разных размеров - 2 ед.

Гидрогелевая противоожоговая повязка/бинт (не менее 10х10 см) - 2 ед.

Термоодеяло на полиэтиленовой основе

Термометр (не ртутный и в защитном футляре)

Пакет перевязочный индивидуальный стерильный с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "Израильский бандаж") - 2 ед.

Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких - 2 ед.

Гипотермический пакет

Повязка (щиток) на глаз

Пластырь бактерицидный разных размеров - 25 ед.

Лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см)

Салфетки стерильные марлевые – 10 ед.

Косынка медицинская перевязочная для иммобилизации конечностей - 2 ед.

Гормональная мазь

Антисептик (1 на водной основе, 1 спиртовой)

Обезболивающее/жаропонижающее средство (1 упаковка)

Энтеросорбент

Таблетки для обеззараживания воды (1 упаковка)

Скотч армированный

Маркер для нанесения информации водостойкий

Непрофессиональная медицинская помощь может быть только первичной – до того момента, когда прибудут профессиональные медики

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Как выбирать составляющие аптечки военного времени и использовать их

Перчатки выбирайте нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера.

Гормональная мазь нужна при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом.

Для обработки ран используйте антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не используйте спиртовые растворы йода или бриллиантовой зелени, перекись водорода.

Для дезинфекции рук используйте спиртовые антисептики.

Для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома используйте ибупрофен/парацетамол в соответствии с инструкцией или рекомендациями врача.

Для детей предусмотрите наличие обезболивающих/жаропонижающих в суспензии/супозиториях.

Энтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) используйте при пищевых отравлениях, диарее.

Таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников. Следует использовать препараты с активным веществом – дихлоризоцианурат натрия.

Положите в аптечку запас лекарства, которое принимаете на постоянной основе (в соответствии с собственными потребностями и по рекомендации лечащего врача).

Для людей с хроническими болезнями рекомендуется иметь в аптечке запас "персональных" лекарств, которые принимаются регулярно. Например, лицам с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуется положить в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.

Многочисленные раненые бывают не только при ДТП на автобанах, но и при боевых действиях. Поэтому во время военного положения желательно иметь аптечку специальной комплектации.

Также Минздрав публикует рекомендации, которые могут дополнительно принять во внимание люди с соответствующими умениями и навыками:

Средство для остановки кровотечения химическое (бинт кровоостанавливающий тампонирующий с гемостатическим средством)

Окклюзионную торакальную повязку (наклейку) на гелевой основе с клапаном (или без клапана)

Средство для остановки кровотечения механическое типа “CAT”

Шину иммобилизационную гибкую шириной 10-11 см, длиной от 90 см

Назофарингеальный воздуховод с лубрикантом

Иглу декомпрессионную

Специалисты ВОЗ и эксперты по гражданской безопасности напоминают, что в любой чрезвычайной ситуации следует сохранять спокойствие. Залог успешного выхода из опасной ситуации – в готовности к непредсказуемым событиям.

Рекомендация “Авто 24”

Если в угрожающий период вам приходится пользоваться автомобилем, одной только аптечки, даже самой полной, может быть мало. Очень желательно потренироваться в использовании включенных в нее средств и вообще уметь оказывать первую медицинскую помощь в случае разного рода травм и ранений. Понятно, что время на полноценное обучение сегодня найдет не каждый, но даже короткий видеокурс в интернете может спасти чью-то жизнь.

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