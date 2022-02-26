Рецепт добавок в горючее, которое обеспечит выведение из строя вражеской техники.

Некоторые украинские населенные пункты оккупированы российскими войсками. Часто враги у них нет доступа к обеспечению. Поэтому заставляют отдать или даже клянчат у местных жителей еду и горючее.

Если с едой им, конечно, лучше отказать, то с горючим можно не отказывать. Но для того, чтобы после заправки таким горючим вражеская техника больше никуда не уехала, над ним нужно немного "похимичить".

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Рецепты порчи дизельного горючего:

Смешать дизтопливо с бензином в соотношении 4:1 (на 4 литра дизтоплива добавить 1 л бензина)

Добавить моторное масло в дизель по максимуму

Добавить в канистру 2-3 горсти песка/земли/грязи/соли/соды

Добавить в канистру 4-5 литра воды или солевого раствора

Рецепты порчи бензина:

Олифа. Двигатель будет работать, но после его отключения больше не заведется.

Сахар или сахарный сироп. Такой раствор убьет топливную систему.

Абразивный материал. Стружка. песок, другие мелкие частицы. Все, что может убить форсунки топливной системы.

Вода, растворители, кислоты, щелочи, другие химические материалы

Белье (хлорное). Если добавить ее в бензин, двигатель не выведешь из строя сразу, но постепенно его детали заржавеют.

Старый бензин. Если в гараже или баке машины (мотоцикла) остались запасы старого бензина, можно отдать его вражеским солдатам. Возможно, это будет не столь эффективным, как добавление олифы, но запустить двигатель на таком топливе будет трудно, а то и невозможно – за долгое время из него испарились летучие фракции.

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Совет Авто24

Конечно, во время контакта с врагом первый совет – собственная безопасность. Испорченное горючее можно подлить в бак, дать в канистре. Но делайте это осторожно, лучше, чтобы враг вас после этого не смог найти.