Не мы такие – жизнь такова: украинские граждане все чаще вынуждены думать о защите своих близких и собственного имущества. Автомобиль – одно из мест, где желательно иметь оружие, но польза от него будет только при правильном месте хранения. Какие есть варианты кроме классического бардачка?

Конечно, мы будем говорить здесь только об оружии, на владение и перевозку которого автомобилист имеет законное право. И когда мы будем говорить при скрытом размещении, речь будет идти не о нежелательных пристальных глазах полицейских, а о гражданах, охочих до чужого имущества.

Почему вообще речь идет о каких-то особых креплениях для оружия? Потому что как правило это тяжелые изделия, которые нельзя не фиксировать в движущемся автомобиле. При торможении и энергичных поворотах тяжелый предмет может если не травмировать пассажиров, то как минимум исчезнуть с места, доступного для рук водителя или пассажира, ответственного за использование “пушки”.

Возить оружие в барачке – не самый лучший вариант. Тем более, не каждый "ствол" туда поместится

На фоне описанных факторов реально неплохим местом может быть бардачок, но туда поместится только пистолет (и то не каждый), да и доставать его из-под крышки не всегда просто. Когда же у автомобилиста под рукой некое длинноствольное оружие, нужно что-то думать о специальных креплениях. Следует иметь в виду, что в некоторых случаях оружие (например, охотничье на природе) можно возить только в чехле. Есть и некоторые другие законодательные ограничения – мы их затрагивать не будем, но владельцу авто и оружия, конечно, о них забывать не стоит.

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Магнитный держатель (пистолет)

Устройство по принципу действия напоминает магнитный держатель для телефона. Закрепить его можно как горизонтально, так и вертикально, хотя перед покупкой следует согласовать вес вашей "пушки" с характеристиками магнита держателя. Минус в том, что для отрыва пистолета требуется определенное усилие или движение руки по определенной траектории.

Магнитный держатель – удобный девайс. Но при условии, что пистолет не будет слишком тяжелым

Также, примеряясь с местоположением крепления, позаботьтесь о том, чтобы пистолет не проворачивался на месте от вибраций – чтобы его рукоятка не изменила своего обычного расположения.

Сейф (пистолет/револьвер)

Альтернатива бардачку – крепкий бокс, который помимо прочего затрудняет кражу оружия в ваше отсутствие. Дополнительное удобство состоит в том, что можно выбрать сейф нужной формы, чтобы установить его в удобном месте. Из минусов – необходимость во многих случаях усилить или иначе подготовить панель автомобиля, к которой будет крепиться тяжелый стальной сундучок с не менее тяжелым пистолетом.

Сейф решает сразу несколько проблем, в том числе защиту оружия от кражи

Вертикальные фиксаторы (карабин, ружье)

Классическое устройство, известное как минимум еще с 2,5-тонных Studebaker`ов и GMC времен Второй Мировой. Тип замков бывает разный, в том числе и такой, чтобы можно было выхватить карабин одним резким движением. Для его фиксации в подобном состоянии может быть как цельная конструкция, так и комплект из двух зажимов, крепящихся на детали интерьера машины. Которые, понятное дело, должны быть достаточно прочными.

Вертикальное крепление ружья или карабина можно снабдить цельным кронштейном или фиксаторами, которые крепятся к деталям интерьера отдельно

К сожалению, не в каждой машине найдется место для вертикального расположения ружья. Также не очень хорошо, что размещенное таким образом оружие может быть доступно взглядам посторонних лиц.

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Крепление под потолком (карабин, ружье)

Неплохое место даже для громоздкого и тяжелого "ствола" – и доступно, и малозаметно для находящихся снаружи. Но есть два замечания: это должно быть надежное, специально рассчитанное устройство, чтобы оружие не свалилось на головы пассажиров при толчках машины. И главное, придется либо усиливать крышу или потолок, либо крепить кронштейн не там, где удобно, а там, где крыша имеет штатную силовую балку.

Держатель для оружия на потолке – удачный способ перевозки габаритного оружия, но крыша (или ее обивка) должна быть в этом месте крепкой

Рекомендация "Авто 24"

Превращая свою машину в носителя оружия, имейте в виду старое солдатское правило: тот, кто берет в руки винтовку, автоматически сам становится целью. Поэтому крепление желательно располагать так, чтобы и оно само, и оружие в нем оставалось малозаметным для окружающих. А главное – уметь ловко обращаться со своей “пушкой” и иметь достаточно духа, чтобы вовремя нажать на крючок. Хотя об этом вам, наверное, уже рассказали другие инструкторы.

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