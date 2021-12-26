Элементарная на первый взгляд задача может обернуться неприятностями – мелкими, но многочисленными.

Зимние развлечения под открытым небом – вещь полезная во всех смыслах, но если в них задействован автомобиль, он может получить не пользу, а вред. Санки, которые планируется перевозить в машине, с большой вероятностью могут поцарапать обивку багажника или салона, а в некоторых случаях будут угрожать травмированием пассажиров. Как этого избежать, мы расскажем ниже.

Санки – не такая уж безобидная вещь: при неправильном применении и перевозке они могут нанести вред окружающим

Значительно упростить перевозку санок (как и другого зимнего снаряжения) можно, если еще при их приобретении согласовать габариты покупки с геометрией багажного отсека.

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Но и это не освобождает автовладельца от необходимости соблюдать определенные правила перевозок. Главное из которых – помнить, что во время движения автомобиля такой тяжелый предмет, как санки, обязательно будет пытаться телепортироваться по багажнику или салону. Не говоря уже об экстренном торможении и других нештатных ситуациях, когда незафиксированный груз превращается в реальную угрозу не только для интерьера, но и пассажиров.

Санки классические

В прошлом веке в каждой украинской семье были такие санки. Они могли быть изготовлены как из стали, так и из алюминия, с разным количеством цветных планок, но в любом случае были универсальными и достаточно удобными. “Классика” вполне пригодна для катания с горок и для буксировки ребенка или езде по равнине. Съемная спинка позволяет перевозить такие санки (и даже двое, складывая одни во вторые!) в багажнике даже небольшого хэтчбека типа Lanos'а. Отметим, что классические санки имеют “стандартный”, то есть более или менее одинаковый, размер. В наше время выпускается множество аналогов тех саней, которые часто имеют более свободную, не такую консервативную конструкцию, но суть их та же.

Классические санки образца второй половины ХХ в. дают фору современным моделям: они универсальны, прочны и долговечны. И хорошо идут по льду и снегу

Все эти сани имеют общую, конструктивно обусловленную опасность – выступающие задние концы полозьев. Которые нужно особенно тщательно заматывать плотной тканью, да еще и подпирать чем-то толстым и мягким вроде горнолыжного комбеза, пуховика или теплых сапог. Благодаря широкой и плоской "грузовой" платформе санки “Made in XX век” можно легко пристроить не то что на верхнем багажнике, но и на двух перекладинах между рейлингами – конечно, вверх полозьями. Но привязывать их надо так, чтобы исключить смещение при торможении, маневрах и вибрациях на неровностях.

Так перевозить санки нельзя, потому что они могут травмировать пассажиров и повредить обивку

На крыше санки тоже стоит “упаковать” в прочный плед, старое одеяло или мешковину, чтобы в случае смещения они не повредили крышу или рейлинги. Веревок или резиновых жгутов, которым вы будете фиксировать санки, должно быть не меньше двух: если один порвется или отстегнется, второй удержит груз от падения на чужие автомобили.

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Санки пластиковые

Вероятно, это наиболее комфортный тип снежного транспорта – как для катания, так и для перевозок. Легкие, без острых ребер и углов, хотя, возможно, в чем-то и не очень долговечные (однако дорогих моделей последнее замечание касается в меньшей степени). Конечно, с точки зрения транспортировки лучше выбирать модель со съемной спинкой – хотя чаще всего “пластик” продается вообще без нее.

При неправильной перевозке опасными бывают и как будто мягкие пластиковые санки: могут пострадать другие авто и люди

Еще один плюс в том, что к пластмассе нечасто прилипает снег, то есть вероятность занести влагу в машину существенно уменьшается. С минимальными мерами безопасности такие санки можно даже положить в салон или на сложенную часть спинки заднего сиденья хэтчбека или универсала. На крыше такие санки можно перевозить без какого-либо чехла, потому что они вряд ли поцарапают багажник. А вот надежно фиксировать все равно нужно.

Пластиковый поддон-ледянку трудно назвать санками, но на некоторых горках он тоже обеспечивает азартные старты

Снегоход (снегокат) типа " Чук и Гек”

Половина населения страны уже не знает, кем были эти почти легендарные Чук и Гек, но именем этой команды все также называют все санки с рулем и мотоциклетной посадкой водителя. Это особый вид катания, так как тело саночника расположено выше и вертикально, что придает ему особые ощущения. Да и управление с тормозами и управляемой передней лыжей дает совсем другие возможности, нежели “руление” низшей точкой тела на обычных санках.

Таким является оригинальный снегоход “Чук и Гек”. Если представится возможность, стоит покупать именно такой, а не современные пластиковые имитации азиатского происхождения

Но для перевозки это очень неудобный выбор. Хорошо, если снегокат современный – он обычно небольшого размера, и есть надежда разместить его если не в багажнике, то в хэтчбеке или внедорожнике при сложенном заднем диване. А если вам где-то удалось найти оригинальній “Чук и Гек” образца 1970 – 80-х годов с его двухместным сиденьем и прочными дюралюминиевыми лыжами? Остается только багажник, но он должен быть не в виде двух перекладин, а сплошным, чтоб можно было надежно поставить на него все три лыжи. Привязывать снегоход желательно за те части, которые не двигаются относительно рамы.

Санки винтажные

С давних времен санки существовали также в варианте для взрослых – большего размера, на несколько мест и повышенной прочности. У настоящих гурманов зимнего отдыха такие в почете и сегодня. Но с доставкой их к месту использования всегда есть проблемы: перевезти их можно либо на крыше, либо в багажнике (со сложенным задним диваном конечно) большого внедорожника.

Аутентичные деревянные санки для взрослых еще можно найти где-то в глубинке. Но им есть современная альтернатива – большие и удобные, хотя довольно дорогие модели

Вариант пикапа тоже стоит рассмотреть, вплоть до того, что придется специально приглашать товарища с таким типом авто. На верхнем багажнике фиксировать этот спортивно-развлекательный болид надо с учетом его веса, в первую очередь заботясь о предотвращении смещения санок вперед при торможении. Не пытайтесь буксировать такие “санки” машиной, даже там, где нет патрульных машин – это может закончиться поцарапанным бампером и такими же лицами.

Рекомендация Авто24

После перевозки санок, ботинок и другого зимнего снаряжения в салон и багажник попадает снег, и желательно, чтобы его было как можно меньше. Для нового исправного авто это не представляет проблемы, но влажные коврики и обивка поддерживают высокую влажность в салоне, из-за чего будут запотевать окна и ухудшаться обзор для водителя. Поэтому после таких перевозок желательно сразу просушивать то, что намочилось.

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