Елементарне, на перший погляд, завдання може обернутися неприємностями – дрібними, але численними.

Зимові розваги просто неба – річ корисна в усіх сенсах, але якщо в них задіяний автомобіль, він може отримати не користь, а шкоду. Санчата, які планується перевозити в машині, з великою ймовірністю можуть подряпати оббивку багажника чи салону, а у деяких випадках будуть загрожувати травмуванням пасажирів. Як цього уникнути, ми розповімо нижче.

Санчата – не така вже невинна річ: при неправильному застосуванні та перевезені вони можуть завдати шкоди оточуючим

Значно спростити перевезення санчат (як і іншого зимового спорядження) можна, якщо ще під час їх купівлі узгодити габарити покупки з геометрією багажного відсіку.

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Але і це не звільняє автовласника від необхідності дотримуватись певних правил перевезень. Головне з них – пам’ятати, що під час руху автомобіля такий важкий предмет, як санчата, обов’язково намагатиметься переміщуватися багажником або салоном. Не говорячи вже про екстрене гальмування та інші нештатні ситуації, коли незафіксований вантаж перетворюється на реальну загрозу не лише інтер’єру, а й пасажирам.

Санчата класичні

У минулому столітті у кожній українській родині були такі санчата. Вони могли бути виготовлені як зі сталі, так і з алюмінію, з різною кількістю кольорових планок, але в будь-якому випадку були універсальними і достатньо зручними. “Класика” цілком придатна для катання з гірок і для буксирування дитини або поклажі по рівнині. Знімна спинка дозволяє перевозити такі санчата (і навіть двоє, складаючи одні в другі!) у багажнику навіть невеликого хетчбеку типу класу Lanos. Зазначимо, що класичні санчата мають “стандартний” – тобто більш-менш однаковий розмір. В наш час випускається безліч аналогів тих санчат, які часто мають більш вільну, не таку консервативну конструкцію, але суть їхня та сама.

Класичні санчата зразку другої половини ХХ ст. дають фору сучасним моделям: вони універсальні, міцні і довговічні. І добре ідуть по льоду і снігу

Всі ці санчата мають спільну, конструктивно обумовлену небезпеку – виступаючі задні кінці полоззя. Які треба особливо ретельно замотувати цупкою тканиною та ще й підпирати чимось товстим і м’яким на кшталт гірськолижного комбезу, пуховика або теплих чобіт. Завдяки широкій і пласкій “вантажній” платформі санчата “Made in XX століття” можна легко прилаштувати не те що на горішньому багажнику, а й на двох поперечинах між рейлінгами – звісно, до гори полозами. Але прив’язувати їх треба так, щоб виключити зсув при гальмуванні, маневрах та вібраціях на нерівностях.

Так перевозити санчата не можна, бо вони можуть травмувати пасажирів і пошкодити оббивку

На даху санчата теж варто “упакувати” в міцний плед, стару ковдру або мішковину, щоб у випадку зміщення вони не пошкодили дах або рейлінги. Мотузок або гумових джгутів, яким ви будете фіксувати санки, має бути не менше двох: якщо один порветься або відстебнеться, другий утримає вантаж від падіння на чужі автомобілі.

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Санчата пластикові

Певно, це найбільш комфортний тип снігового транспорту – як для катання, так і для перевезень. Легкі, без гострих ребер та кутів, хоча можливо у чомусь і не дуже довговічні (хоча дорогих моделей останнє зауваження стосується у меншій мірі). Звісно, з точки зору транспортування краще обирати модель зі знімною спинкою – хоча найчастіше “пластик” продається взагалі без неї.

При неправильному перевезенні небезпечними бувають і неначе м’які пластикові санчата: можуть постраждати інші авто і люди

Ще один плюс у тому, що до пластмаси нечасто прилипає сніг, тобто ймовірність занести вологу до машини суттєво зменшується. З мінімальними заходами безпеки такі санчата можна навіть покласти у салон або на складену частину спинки заднього сидіння хетчбеку чи універсалу. На даху санчата можна перевозити без без-якого чохла, адже вони навряд чи подряпають багажник. А ось надійно фіксувати все одно треба.

Пластиковий піддон-льодянку важко назвати санчатами, але на деяких гірках він теж забезпечує азартні старти

Снігоход (снігокат) типу “Чук і Гек”

Половина населення країни вже не знає, ким були ці майже легендарні Чук і Гек, але ім’ям цієї команди все також називають усі санки з кермом і мотоциклетною посадкою водія. Це особливий вид катання, адже тіло саночника розташовано вище і вертикально, що надає йому особливих відчуттів. Та й управління з гальмами та керованою передньою лижею дає геть інші можливості аніж “руління” нижчою точкою тіла на звичайних санчатах.

Таким є оригінальний снігохід “Чук і Гек”. Якщо трапиться нагода, варто купувати саме такий, а не сучасні пластикові імітації азійського походження

Але для перевезення це дуже незручний вибір. Добре, якщо снігокат сучасний – він зазвичай невеликого розміру і є надія розмістити його якщо не в багажнику, то в хетчбеку чи позашляховику при складеному задньому дивані. А якщо вам десь вдалося знайти оригінального “Чука і Гека” зразку 1970-80-х років – з його двомісним сидінням та міцними дюралюмінієвими лижами? Залишається лише багажник, але він має бути не у вигляді двох поперечин, а суцільним, що можна було надійно поставити на нього усі три лижі. Прив’язувати снігохід бажано за ті частини, які не рухаються відносно рами.

Санчата вінтажні

З давніх-давен санки існували також у варіанті для дорослих – більшого розміру, на кілька місць і підвищеної міцності. У справжніх гурманів зимового відпочинку такі у пошані і сьогодні. Але з доставкою їх до місця використання завжди є проблеми: перевезти їх можна або на даху, або у багажнику (зі складеним заднім диваном звісно) великого позашляховика.

Аутентичні дерев’яні санчата для дорослих ще можна знайти десь у глибинці. Але їм є сучасна альтернатива – великі і зручні, хоча доволі дорогі моделі

Варіант пікапа теж варто розглянути, аж до того, що доведеться спеціально запрошувати товариша з таким типом авто. На горішньому багажнику фіксувати цей спортивно-розважальний болід треба з урахуванням його ваги, в першу чергу дбаючи про запобігання зсуву санчат вперед при гальмуванні. Не намагайтеся буксирувати такі “санчата” машиною, навіть там, де немає патрульних машин – це може закінчитися подряпаним бампером і такими ж обличчями.

Рекомендація Авто24

Після перевезення санчат, черевиків та іншого зимового спорядження в салон та багажник потрапляє сніг, і бажано, щоб його було якомога менше. Для нового справного авто це не становить проблеми, але вологі килимки та оббивка підтримують високу вологість у салоні, через що будуть запотівати вікна і погіршуватися огляд для водія. Тому після таких перевезень бажано відразу просушувати те, що намочилося.

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