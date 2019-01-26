Важко придумати багаж більш неоднозначний, ніж лижі: начебто і не важкі, і не те щоб громіздкі, а в чомусь навіть витончені, але організувати їх перевезення автомобілем – ціла історія. Авто 24 готовий поділитися своїм досвідом лижоперевезень.
Не тільки довжина відрізняє лижі (байдуже, гірські чи бігові) від інших видів багажу. Крім усього іншого, вони дорогі і не люблять бруду, через що їх небажано залишати зовні. А ще вони вічно в снігу і льоду, та ще кріплення стирчать – тому їх не хочеться тягнути в салон. Ось і зрозумій, як краще.
Читайте також: Як правильно їздити в горах: 5 помилок равнинних водіїв
Як краще возити лижі
В машині
Це найдоступніший спосіб, потрібно лише відкинути спинку заднього дивана або відкрити люк у ній. Натомість маємо дискомфорт для пасажирів, кількість яких, до речі, доведеться зменшити як мінімум на одного. Також треба бути максимально акуратним при завантаженні-вивантаженні спорядження, аби не подряпати оббивку салона.
|
Плюси
|
Мінуси
Практично в кожному сучасному автомобілі є або відкидна частина спинки заднього сидіння, або вікно для довгомірів в ній.
Читайте також: Як виїхати з парковки, якщо вона в снігу
На даху
Рішення спірне, оскільки лижі на даху відкриті всім вітрам, багнюці, що летить з-під колес. До того ж на швидкості багажник с лижами шумить и погіршує аеродинаміку, а значить – і піднімає витрату пального. Проте, на невеликій відстані та на другорядних автошляхах варіант цілком прийнятний.
|
Плюси
|
Мінуси
Спеціальні затискачі надійно фіксують лижі та сноуборди на поперечинах. Від зловмисників недешеве спорядження захищає замок.
У боксі на даху.
Цей варіант найдорожчий, але він справді розкішний, адже кожен їде у своєму об`ємі: люди – в салоні, лижі з черевиками – в кофрі, решта багажу – в багажнику. Щоправда, є кілька тонкощів. Наприклад, чим більше лиж ви возите – тим дорожче бокс вам слід придбати. Зазвичай, більше 4-х комплектів лиж (або сноубордів) з черевиками укласти в бокс проблематично. Кофр на даху збільшує силует машини, і через нього ви зможете заїхати не на кожен паркінг. А ще його потрібно десь зберігати, коли він буде непотрібним.
|
Плюси
|
Мінуси
Бокс для перевезення багажу на даху стане в нагоді і влітку. Але майте на увазі: не всі лижі помістяться в ньому по довжині. Особливо це стосується бігових моделей.
Рекомендація Авто24
Як перевозити лижі в машині, багато в чому залежить від індивідуальних особливостей лижника. Наскільки ваш салон просторий, скільки людей в команді, як далеко доводиться їхати до улюбленого курорту чи підйомника, яка туди за якістю дорога... Від цього залежать умови перевезення лиж на даху і в салоні – а значить, і ваш вибір. Кофр-багажник вирішує багато питань, але для цього потрібна помітна сума грошей. Так, і не забудьте переконатися при покупці, що зовнішній багажник або бокс мають сертифікати безпеки – тому що якщо раптом вантаж зірветься на ходу, відповідати за ті біди, що він накоїть у вільному польоті, доведеться вам.
Читайте також: В Карпати з лижами: їдемо на курорт машиною