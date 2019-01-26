Важко придумати багаж більш неоднозначний, ніж лижі: начебто і не важкі, і не те щоб громіздкі, а в чомусь навіть витончені, але організувати їх перевезення автомобілем – ціла історія. Авто 24 готовий поділитися своїм досвідом лижоперевезень.

Не тільки довжина відрізняє лижі (байдуже, гірські чи бігові) від інших видів багажу. Крім усього іншого, вони дорогі і не люблять бруду, через що їх небажано залишати зовні. А ще вони вічно в снігу і льоду, та ще кріплення стирчать – тому їх не хочеться тягнути в салон. Ось і зрозумій, як краще.

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Як краще возити лижі

В машині

Це найдоступніший спосіб, потрібно лише відкинути спинку заднього дивана або відкрити люк у ній. Натомість маємо дискомфорт для пасажирів, кількість яких, до речі, доведеться зменшити як мінімум на одного. Також треба бути максимально акуратним при завантаженні-вивантаженні спорядження, аби не подряпати оббивку салона.

Плюси Найпростіший варіант

Спорядження важкодоступне для зловмисників Мінуси Втрачаєтся як мінімум одне пассажирське місце

Ризик пошкодити оббивку інтер`єра

Доведеться витратити час і гроші на придбання чохлів

Практично в кожному сучасному автомобілі є або відкидна частина спинки заднього сидіння, або вікно для довгомірів в ній.

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На даху

Рішення спірне, оскільки лижі на даху відкриті всім вітрам, багнюці, що летить з-під колес. До того ж на швидкості багажник с лижами шумить и погіршує аеродинаміку, а значить – і піднімає витрату пального. Проте, на невеликій відстані та на другорядних автошляхах варіант цілком прийнятний.

Плюси Комфорт для пасажирів

Найбільша можлива кількість перевезених лиж та бордів Мінуси Поперечини багажника та кріплення коштують певних грошей

Лижі страждають від дорожнього бруду

Захист за допомогою плівки та чохлів потребує коштів

Порушується аеродинаміка автомобіля

Небезпека крадіжки спорядження з даху

Спеціальні затискачі надійно фіксують лижі та сноуборди на поперечинах. Від зловмисників недешеве спорядження захищає замок.

У боксі на даху.

Цей варіант найдорожчий, але він справді розкішний, адже кожен їде у своєму об`ємі: люди – в салоні, лижі з черевиками – в кофрі, решта багажу – в багажнику. Щоправда, є кілька тонкощів. Наприклад, чим більше лиж ви возите – тим дорожче бокс вам слід придбати. Зазвичай, більше 4-х комплектів лиж (або сноубордів) з черевиками укласти в бокс проблематично. Кофр на даху збільшує силует машини, і через нього ви зможете заїхати не на кожен паркінг. А ще його потрібно десь зберігати, коли він буде непотрібним.

Плюси Лижі та черевики надійно вкриті від зловмисників та негоди

Бокс можна використовувати для перевезень будь-чого Мінуси Розміри та кількість лиж можуть бути обмежені габаритами бокса

Порушується аеродинаміка та верхній габарит машини

Потрібне місце для зберіганяя бокса влітку

Бокс для перевезення багажу на даху стане в нагоді і влітку. Але майте на увазі: не всі лижі помістяться в ньому по довжині. Особливо це стосується бігових моделей.

Рекомендація Авто24

Як перевозити лижі в машині, багато в чому залежить від індивідуальних особливостей лижника. Наскільки ваш салон просторий, скільки людей в команді, як далеко доводиться їхати до улюбленого курорту чи підйомника, яка туди за якістю дорога... Від цього залежать умови перевезення лиж на даху і в салоні – а значить, і ваш вибір. Кофр-багажник вирішує багато питань, але для цього потрібна помітна сума грошей. Так, і не забудьте переконатися при покупці, що зовнішній багажник або бокс мають сертифікати безпеки – тому що якщо раптом вантаж зірветься на ходу, відповідати за ті біди, що він накоїть у вільному польоті, доведеться вам.

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