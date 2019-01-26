Трудно придумать багаж более неоднозначный, чем лыжи: вроде бы и не тяжелые, и не то чтобы громоздкие, а в чем-то даже изящные, но организовать их перевозку автомобилем – целая история. Авто 24 готов поделиться своим опытом лыжеперевозок.

Не только длина отличает лыжи – что горные, что беговые – от других видов багажа. Кроме всего прочего, они дорогие и не любят грязи, из-за чего их нежелательно оставлять “на внешней подвеске”. А еще они вечно в снегу и льду, да еще крепления торчат, грозя порвать все и вся в округе – и поэтому их не хочется тащить в салон. Вот и пойми, как лучше.

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Как лучше возить лыжи

В машине

Это самый доступный способ, нужно только откинуть спинку заднего дивана или открыть люк в ней. Дополнительно получаем дискомфорт для пассажиров, количество которых к слову, придется уменьшить как минимум на одного. Также нужно быть максимально аккуратным при погрузке-выгрузке снаряжения, чтобы не поцарапать обивку салона.

Плюсы Самый простой вариант

Снаряжение труднодоступно для злоумышленников Минусы Терятеся как минимум одно пассажирское место

Риск повредить обивку интерьера

Нужно потратить время и деньги на покупку чехлов

Практически в каждом современом автомобиле есть или откидывающаяся часть спинки заднего сиденья, или окно для длинномеров в ней.

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На крыше

Решение половинчатое, поскольку лыжи на крыше открыты всем ветрам, грязи, летящей на трассе из-под колес и откровенной “пескоструйке”. К тому же на скорости багажник с лыжами шумит и ухудшает аэродинамику, а значит - поднимает расход топлива. Однако, на небольшом расстоянии и на второстепенных дорогах такой вариант вполне приемлем.

Плюсы Комфорт для пассажиров

К перевозке доступно наибольшее количество лыж и сноубордов

Минусы Поперечины багажника и крепления лыж стоят определенных денег

Лыжи страдают от дорожной грязи

Защита при помощи чехлов или пленки требует денег и времени

Ухудшается аэродинамика автомобиля

Вероятность кражи снаряжения с крыши

Специальные зажимы надежно фиксируют лыжи и сноуборды на поперечинах. От злоумышленников недешевое снаряжение защищает замок.

В боксе на крыше

Этот вариант самый дорогой, но он действительно роскошный, ведь каждый едет в своем объеме: люди - в салоне, лыжи с ботинками - в кофре, остальной багаж - в багажнике. Правда, есть несколько тонкостей, например, что больше лыж вы возите - тем дороже бокс вам следует приобрести. Обычно, более 4-х комплектов лыж (или сноубордов) с ботинками уложить в бокс проблематично. Кофр на крыше меняет силуэт машины, и из-за этого вы сможете заехать не на каждый паркинг. А еще его нужно где-то хранить, когда он не будет нужен.

Плюсы Лыжи и ботинки надежно укрыты от непогоды, грязи и злоумышленников

Бокс можно использовать для перевозки любой поклажи Минусы Размеры и количество лыж могут быть ограничены габаритами кофра

Нарушается аэродинамика и верхний габарит машины

Необходимо место для хранения бокса летом.

Бокс для перевозки багажа на крыше пригодится и летом. Но имейте в виду: не все лыжи поместятся в нем по длине. Особенно это касается беговых моделей.

Рекомендация Авто24

Как перевозить лыжи в машине, во многом зависит от индивидуальных особенностей лыжника. Насколько просторен ваш салон, сколько людей в команде, как далеко приходится ехать до любимого курорта или подъемника, какова туда по качеству дорога… От этого зависят условия перевозки лыж на крыше и в салоне – а значит, и ваш выбор. Кофр-багажник решает многие вопросы, но для этого нужна заметная сумма денег. Да, и не забудьте убедиться при покупке, что наружный багажник или бокс имеют сертификаты безопасности – потому что если груз сорвется на ходу, отвечать за те беды, что он натворит в свободном полете, придется вам.

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