Дорога в горах – мабуть, найсуворіший вид випробувань, що випадає на долю середньостатистичного водія. Як правильно їздити в гірських умовах – ми присвячуємо цій темі окрему статтю.

Їзда гірською місцевостю складна і для водія, і для автомобіля. Від першого потрібні додаткові увага та навички, від другого – підвищена віддача. Адже на відміну від рівнинної дороги, на гірській автомобіль витрачає енергію не тільки на своє переміщення по горизонталі, але і бореться із силою земного тяжіння – причому як на підйомі, так і на спуску. Як це проявляється на практиці і що конкретно повинен робити водій для безпечної їзди в горах?



На затяжних спусках необхідно гальмувати двигуном, а гальма використовувати тільки для точної корекції швидкості і повної зупинки

- На спуску. Багато водіїв не вміють гальмувати в гірських умовах, за рівнинною звичкою думаючи, що головне в цій справі – гальма. Насправді, перший помічник водія у справі сповільнення в горах – це силовий агрегат. На спусках гальмувати потрібно двигуном, а педаллю гальма лише тонко коригувати процес, наприклад, остаточно підбираючи швидкість перед самим поворотом або для екстреної зупинки. Інтенсивність гальмування двигуном регулюється підбором передачі, потрібно включити таку, щоб при всіх відпущених педалях автомобіль котився вниз з бажаною для вас швидкістю.

Також цікаво: Як не нашкодити автомобілю на відпочинку

На машинах з автоматичною трансмісією для цього потрібно перейти в ручний режим (manual, sport) і також самостійно вибрати потрібну передачу. Якщо ж на спусках весь час користуватися тільки гальмами, то легко перегріти механізми і залишитися повністю без гальм через рідину, що закипіла. Якщо спуск короткий і гальмування двигуном застосувати важко, потрібно сповільнюватися короткими, енергійними натисканнями на педаль гальма, а не постійним м'яким притриманням педалі.

- На підйомі. Поширена помилка багатьох пілотів – неправильно підібрані оберти двигуна. Для мотора небажані як надмірно високі, так і надмірно низькі обороти.



На довгих підйомах важливо стежити за оборотами двигуна, щоб не перегріти його і не перевантажити надмірно низькими оборотами

Оптимальний діапазон в режимі тривалого підйому для більшості сучасних моторів 2000 – 4000 об./хв. Звичайно, ваш автомобіль зможе їхати і на більш низьких, і на більш високих оборотах. Але це буде шкідливо для нього (перегрів, перевитрата палива і масла) і його ресурсу, або небезпечно для вас, оскільки задавлений навантаженням “на низах” двигун не дасть вам можливості швидко прискоритися за необхідності. Деякі автоматичні трансмісії не зовсім коректно працюють в горах, передчасно перемикаючись “вгору”, в такому випадку потрібно перейти в ручний режим коробки і самостійно вибирати потрібну передачу.

Також цікаво: Як правильно їхати по ямах: 10 порад від “Авто 24”

На старих АКП без ручного режиму для такого випадку є положення селектора “2” або “3”, коли водій примусово обмежує кількість передач двома (або трьома) ступенями. Під час руху на підйомі важливо не звертати уваги на машини, які обганяють вас, керуйтеся тільки своїми міркуваннями. Адже у “гонщиків” можуть бути або більш потужні мотори, або відмінне від загальноприйнятого ставлення до безпеки та стану автомобіля.

- Повороти. На гірських серпантинах часто доводиться знижувати швидкість до 5-15 км/год, інакше в 180-градусний поворот просто не вписатися. Враховуючи, що в такому повороті зазвичай є ще і перепад висоти, під'їжджати до нього необхідно вже на потрібній, нижчій передачі. Якщо почати перемикання безпосередньо в повороті, вам може просто не вистачити рук і уваги, щоб повноцінно стежити за керуванням автомобілем і навколишнім оточенням.



Найважливіше на гірському серпантині – не виїжджати, навіть частково, на зустрічну смугу в крутих поворотах

- Оглядовість. Багато поворотів на гірських дорогах зовсім не проглядаються, до того ж ширина дорожнього полотна гранично мала, тому важливо в будь-якій ситуації дотримуватися своєї смуги і не “вилазити” на зустрічну. Також погано видно дорогу в кінці підйомів, що загрожує неприємностями при обгонах. З цієї причини уникайте обгонів не тільки в такій ситуації, але і на крутих підйомах в принципі, адже на незнайомій гірській дорозі ви не можете бути впевнені, що ваш мотор не “скисне” раптом через збільшення кута підйому або з іншої причини. А місця для того, щоб ухилитися від зустрічної машини, якщо ви затримаєтесь на зустрічній смузі, в горах зазвичай немає.

- Зупинки. Причин для зупинки в горах більше, ніж на рівнині: і пасажира може заколисати, і водій стомлюється швидше, та і хочеться помилуватися краєвидами. На багатьох таких дорогах і в Україні, і за кордоном передбачені спеціальні майданчики. Зазвичай вони невеликі, але ми рекомендуємо зупинятися саме на них, оскільки вузькі узбіччя (там, де вони є) і місцеве розширення проїзної частини для цього не підходять зовсім.



Асфальт в горах часто буває мокрим через хмари, дощ і туман. Цей факт потрібно враховувати, вписуючись в незнайомі повороти

Не плутайте з оглядовими майданчиками кишені-пастки, облаштовані в кінці довгих спусків для автомобілів, що втратили керування – зупинятися в них не варто.

Рекомендації Авто24

Рух гірською дорогою справді вимагає від водія особливої напруги. Тому будьте готові до того, що той, хто сидить за кермом, втомиться більше за інших, а також не побачить нічого з місцевих красот. Тому, якщо в екіпажі досвідчений водій не один, влаштуйте зміну пілотів під час привалу.

Читайте також: Як врятувати автомоібль від угону