Пожалуй, дорога в горах – самый суровый вид испытаний, выпадающий на долю среднестатистического водителя. Как правильно ездить в горных условиях – этой теме мы посвящаем отдельную статью.

Езда по горной местности сложна и для водителя, для автомобиля. От первого требуются дополнительные внимание и навыки, от второго – повышенная отдача. Ведь в отличие от равнинной дороги, на горной автомобиль тратит энергию не только на свое перемещение по горизонтали, но и борется с силой земного притяжения – причем как на подъеме, так и на спуске. Как проявляется это на практике и что конкретно должен делать водитель для безопасности езды в горах?



На затяжных спусках нужно тормозить двигателем, а тормоза использовать только для точной коррекции скорости и полной остановки

- На спуске. Многие водители не умеют тормозить в горных условиях, по равнинной привычке думая, что главное в этом деле – тормоза. На самом деле, первый помощник водителя в деле замедления в горах – это силовой агрегат. На спусках тормозить нужно двигателем, а педалью тормоза лишь тонко корректировать процесс, например, окончательно подбирая скорость перед самым поворотом или для экстренной остановки. Интенсивность торможения двигателем регулируется подбором передачи, нужно включить такую, чтобы при всех отпущенных педалях автомобиль катился вниз с желаемой для вас скоростью.

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На машинах с автоматической трансмиссией для этого может понадобится перейти в ручной режим (manual, sport) и также самостоятельно выбрать нужную передачу. Если же на спусках все время пользоваться только тормозами, то легко перегреть механизмы и полностью лишиться тормозов из-за закипевшей жидкости. Если спуск короткий и торможение двигателем применить трудно, нужно замедляться короткими энергичными нажатиями на педаль тормоза, а не постоянным мягким придерживанием педали.

- На подъеме. Распространенная ошибка многих пилотов – неправильно подобранные обороты двигателя. Для мотора нежелательны как чрезмерно высокие, так и чрезмерно низкие обороты.

На длинных подъемах важно следить за оборотами двигателя, чтобы не перегреть его и не перегрузить чрезмерно низкими обротами

Оптимальный диапазон в режиме длительного подъема для большинства современных моторов 2000 – 4000 об./мин. Конечно, ваш автомобиль скорее всего будет ехать и на более низких, и на более высоких оборотах. Но это будет или вредно для него (перегрев, перерасход масла) и его ресурса, или небезопасно для вас, поскольку задавленный нагрузкой «на низах» двигатель не даст вам возможности быстро ускориться при необходимости. Некоторые автоматические трансмиссии не совсем корректно работают в горах, преждевременно переключаясь «вверх», в таком случае нужно перейти в ручной режим коробки и самостоятельно выбрать нужную передачу.

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На старых АКП без ручного режима на такой случай есть положение селектора «2» или «3», когда водитель принудительно ограничивает количество передач двумя (или тремя) ступенями. При движении на подъеме важно не обращать внимания на обгоняющие вас машины, руководствуясь только своими соображениями. Ведь у «гонщиков» могут быть или более мощные моторы, или отличное от общепринятого отношение к безопасности и сохранности автомобиля.

- Повороты. На горных серпантинах часто приходится снижать скорость до 5 – 15 км/ч, иначе в 180-градусный поворот просто не вписаться. Учитывая, что в таком повороте обычно имеется еще и перепад высоты, подъезжать к нему нужно уже на нужной, более низкой передаче. Если начать переключение непосредственно в повороте, вам может просто не хватить рук и внимания, чтобы полноценно следить за управлением автомобилем и окружающей обстановкой.

Самое важное на горном серпантине – не выезжать, даже частично, на встречную полосу в крутых поворотах

- Обзорность. Многие повороты на горных дорогах совершенно не просматриваются, к тому же ширина дорожного полотна предельно мала, поэтому важно в любой ситуации придерживаться своей полосы и не «вылазить» на встречную. Также плохо видна дорога в конце подъемов, что чревато неприятностями при обгонах. По этой причине избегайте обгонов не только в такой ситуации, но и на крутых подъемах в принципе, ведь на незнакомой горной дороге вы не можете быть уверены, что ваш мотор не «скиснет» из-за увеличившегося угла подъема или по иной причине. А места для того, чтобы увернуться от встречной машины, задержись вы «на встречке», в горах обычно нет.

- Остановки. Причин для остановки в горах больше, чем на равнине: и пассажира может укачать, и водитель утомляется скорее, да и пейзажами хочется полюбоваться. На многих таких дорогах и в Украине, и за рубежом предусмотрены специальные площадки. Обычно они невелики, но мы рекомендуем останавливаться именно на них, поскольку узкие обочины (там, где они есть) и местные расширения проезжей части для этого не подходят вовсе.

Асфальт в горах часто бывает мокрым из-за облаков, дождя и тумана. Этот факт нужно учитывать, вписываясь в незнакомые повороты

Не путайте с видовыми площадками карманы-ловушки для потерявших управление автомобилей, которые устраивают в конце длинных спусков – останавливаться в них не стоит.



Рекомендации Авто24

Движение по горной дороге в самом деле требует от водителя особого напряжения. Поэтому будьте готовы к тому, что сидящий за рулем устанет больше других и не увидит ничего из местных красот. Поэтому, если в экипаже опытный водитель не один, устройте смену пилотов во время привала.

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