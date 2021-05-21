Уволенный министр инфраструктуры Владислав Криклий передал полномочия новому главе министерства Александру Кубракову с огромным списком выполненных и невыполненных задач.
В процессе передачи дел Владислав Криклий передал Александру Кубракову так называемый transition book, то есть список дел, которые были сделаны при прошлом руководстве и список, который не успели реализовать. Этот документ доступен на сайте Министерства инфраструктуры.
В нем описаны достижения прошлых лет и задачи, стоящие перед министерством до 2030 года.
Среди невыполненных обещаний: Министр инфраструктуры анонсировал производство электромобилей в Украине
В частности, в сфере безопасности транспорта предусматривается:
- внедрение классификации дорожно-транспортных происшествий, признанной на мировом уровне;
- совершенствование системы сбора информации об аварийных транспортных происшествиях, их анализа и разработки на основе полученных результатов управленческих решений;
- введение действенного механизма управления безопасностью на транспорте, государственного надзора и контроля на транспорте;
- обеспечение эффективного распределения функций между государственными органами по расследованию транспортных происшествий, лицензированию, сертификации и государственного контроля за безопасностью на транспорте;
- обеспечение внедрения требований законодательства ЕС в сфере перевозки опасных грузов, в том числе с учетом принципов мультимодальности.
Среди задач, которые стоят перед министерством по повышению безопасности на автомобильном транспорте, есть:
- выполнение программы повышения безопасности дорожного движения;
- образования межведомственного органа управления безопасностью дорожного движения;
- разработка эффективных процедур для выделения средств из Государственного дорожного фонда и других источников на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения;
- интеграция модулей по безопасности дорожного движения в систему образования;
- реформирование системы осуществления контроля за техническим состоянием транспортных средств и внедрение механизма проведения проверки технического состояния транспортных средств во время их эксплуатации на дороге
- определение инфраструктурных факторов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, проведение оценки безопасности имеющейся дорожной инфраструктуры и внедрение инженерных действий по улучшению показателей безопасности, проектирование дорог с учетом скоростных режимов;
- обеспечение осуществления контроля за внедрением системы безопасности дорожного движения, включая просветительские компании и штрафы за нарушение правил дорожного движения, усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения;
- широкое использование инновационных технологий по обеспечению безопасности дорожного движения;
- улучшение пешеходной инфраструктуры, парковочных зон, ограничения скорости движения транспортных средств и развитие инфраструктуры для движения велосипедов;
- совершенствование системы подготовки водителей и других участников дорожного движения о предоставлении домедицинской помощи пострадавшим;
- внедрение системы подготовки и подтверждения профессиональной компетентности водителей и менеджеров по перевозкам в соответствии с законодательством ЕС;
- создание Реестра автомобильных перевозчиков, который включает базу данных о нарушениях требований законодательства;
- проведение социальных кампаний с целью информирования населения о рисках на дорогах и необходимости соблюдения правил дорожного движения – месячники безопасности движения, рекламные ролики на телевидении, наружная реклама и тому подобное.
Для выполнения этих задач был разработан ряд законопроектов, часть из них уже зарегистрирована в парламенте, другая – еще готовится. Также министерство активно работает над собственной нормативной базой и постановлениями Кабмина.