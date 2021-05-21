Уволенный министр инфраструктуры Владислав Криклий передал полномочия новому главе министерства Александру Кубракову с огромным списком выполненных и невыполненных задач.

В процессе передачи дел Владислав Криклий передал Александру Кубракову так называемый transition book, то есть список дел, которые были сделаны при прошлом руководстве и список, который не успели реализовать. Этот документ доступен на сайте Министерства инфраструктуры.

В нем описаны достижения прошлых лет и задачи, стоящие перед министерством до 2030 года.

Среди невыполненных обещаний: Министр инфраструктуры анонсировал производство электромобилей в Украине

В частности, в сфере безопасности транспорта предусматривается:

внедрение классификации дорожно-транспортных происшествий , признанной на мировом уровне;

, признанной на мировом уровне; совершенствование системы сбора информации об аварийных транспортных происшествиях , их анализа и разработки на основе полученных результатов управленческих решений;

, их анализа и разработки на основе полученных результатов управленческих решений; введение действенного механизма управления безопасностью на транспорте , государственного надзора и контроля на транспорте;

, государственного надзора и контроля на транспорте; обеспечение эффективного распределения функций между государственными органами по расследованию транспортных происшествий, лицензированию, сертификации и государственного контроля за безопасностью на транспорте;

между государственными органами по расследованию транспортных происшествий, лицензированию, сертификации и государственного контроля за безопасностью на транспорте; обеспечение внедрения требований законодательства ЕС в сфере перевозки опасных грузов, в том числе с учетом принципов мультимодальности.

Среди задач, которые стоят перед министерством по повышению безопасности на автомобильном транспорте, есть:

выполнение программы повышения безопасности дорожного движения;

дорожного движения; образования межведомственного органа управления безопасностью дорожного движения;

безопасностью дорожного движения; разработка эффективных процедур для выделения средств из Государственного дорожного фонда и других источников на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения;

для выделения средств из Государственного дорожного фонда и других источников на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения; интеграция модулей по безопасности дорожного движения в систему образования;

реформирование системы осуществления контроля за техническим состоянием транспортных средств и внедрение механизма проведения проверки технического состояния транспортных средств во время их эксплуатации на дороге

во время их эксплуатации на дороге определение инфраструктурных факторов в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, проведение оценки безопасности имеющейся дорожной инфраструктуры и внедрение инженерных действий по улучшению показателей безопасности, проектирование дорог с учетом скоростных режимов ;

; обеспечение осуществления контроля за внедрением системы безопасности дорожного движения , включая просветительские компании и штрафы за нарушение правил дорожного движения , усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения;

, включая просветительские компании и , усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения; широкое использование инновационных технологий по обеспечению безопасности дорожного движения;

улучшение пешеходной инфраструктуры , парковочных зон, ограничения скорости движения транспортных средств и развитие инфраструктуры для движения велосипедов;

, парковочных зон, ограничения скорости движения транспортных средств и развитие инфраструктуры для движения велосипедов; совершенствование системы подготовки водителей и других участников дорожного движения о предоставлении домедицинской помощи пострадавшим;

и других участников дорожного движения о предоставлении домедицинской помощи пострадавшим; внедрение системы подготовки и подтверждения профессиональной компетентности водителей и менеджеров по перевозкам в соответствии с законодательством ЕС;

создание Реестра автомобильных перевозчиков , который включает базу данных о нарушениях требований законодательства;

, который включает базу данных о нарушениях требований законодательства; проведение социальных кампаний с целью информирования населения о рисках на дорогах и необходимости соблюдения правил дорожного движения – месячники безопасности движения, рекламные ролики на телевидении, наружная реклама и тому подобное.

Для выполнения этих задач был разработан ряд законопроектов, часть из них уже зарегистрирована в парламенте, другая – еще готовится. Также министерство активно работает над собственной нормативной базой и постановлениями Кабмина.