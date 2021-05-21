Звільнений міністр інфраструктури Владислав Криклій передав повноваження новому очільнику міністерства Олександру Кубракову з величезним списком виконаних та невиконаних завдань.

В процесі передачі справ Владислав Криклій передав Олександру Кубракову так званий transition book, тобто список справ, які були зроблені при минулому керівництві та список, який не встигли реалізувати. Цей документ доступний на сайті Міністерства інфраструктури.

В ньому описано досягнення минулих років та завдання, які стоять перед міністерством до 2030 року.

Серед невиконаних обіцянок: Міністр інфраструктури анонсував виробництво електромобілів в Україні

Зокрема, у сфері безпеки транспорту передбачається:

впровадження класифікації дорожньо-транспортних пригод , визнаної на світовому рівні;

, визнаної на світовому рівні; удосконалення системи збору інформації про аварійні транспортні події , їх аналізу та розробки на основі отриманих результатів управлінських рішень;

, їх аналізу та розробки на основі отриманих результатів управлінських рішень; запровадження дієвого механізму управління безпекою на транспорті , державного нагляду і контролю на транспорті;

, державного нагляду і контролю на транспорті; забезпечення ефективного розподілу функцій між державними органами щодо розслідування транспортних подій, ліцензування, сертифікації та державного контролю за безпекою на транспорті;

між державними органами щодо розслідування транспортних подій, ліцензування, сертифікації та державного контролю за безпекою на транспорті; забезпечення впровадження вимог законодавства ЄС у сфері перевезення небезпечних вантажів, у тому числі з урахуванням принципів мультимодальності.

Серед завдань, які стоять перед міністерством щодо підвищення безпеки на автомобільному транспорту, є такі:

виконання програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

дорожнього руху; утворення міжвідомчого органу управління безпекою дорожнього руху;

безпекою дорожнього руху; розроблення ефективних процедур для виділення коштів з Державного дорожнього фонду та інших джерел на заходи, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху;

для виділення коштів з Державного дорожнього фонду та інших джерел на заходи, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху; інтеграція модулів з безпеки дорожнього руху до системи освіти;

реформування системи здійснення контролю за технічним станом транспортних засобів та запровадження механізму проведення перевірки технічного стану транспортних засобів під час їх експлуатації на дорозі;

під час їх експлуатації на дорозі; визначення інфраструктурних факторів у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, проведення оцінки безпеки наявної дорожньої інфраструктури та запровадження інженерних дій щодо поліпшення показників безпеки, проєктування доріг з урахуванням швидкісних режимів ;

; забезпечення здійснення контролю за впровадженням системи безпеки дорожнього руху , включаючи просвітницькі компанії та штрафи за порушення правил дорожнього руху , посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху;

, включаючи просвітницькі компанії та , посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху; широке використання інноваційних технологій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

покращення пішохідної інфраструктури , паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів;

, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів; удосконалення системи підготовки водіїв та інших учасників дорожнього руху щодо надання домедичної допомоги потерпілим;

та інших учасників дорожнього руху щодо надання домедичної допомоги потерпілим; запровадження системи підготовки та підтвердження професійної компетентності водіїв та менеджерів з перевезень відповідно до законодавства ЄС;

створення Реєстру автомобільних перевізників , який включає базу даних щодо порушень вимог законодавства;

, який включає базу даних щодо порушень вимог законодавства; проведення соціальних кампаній з метою інформування населення про ризики на дорогах та необхідність дотримання правил дорожнього руху — місячники безпеки руху, рекламні ролики на телебаченні, зовнішня реклама тощо.

Для виконання цих завдань було розроблено низка законопроектів, частина з них вже зареєстрована в парламенті, інша – ще готується. Також міністерство активно працює над власною нормативною базою та постановами Кабміну.