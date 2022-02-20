Не ми такі – життя таке: українські громадяни все частіше змушені думати про захист своїх близьких та власного майна. Автомобіль – одне з місць, де бажано мати зброю, але ж користь від неї буде лише за умови правильного розташування. Які є варіанти, крім класичного бардачка?

Звісно, ми будемо говорити тут лише про зброю, на володіння та перевезення якої автомобіліст має законне право. І коли ми будемо говорити при приховане розміщення, йтиметься не про небажані пильні очі поліцейських, а про громадян, охочих до чужого майна.

Чому взагалі йдеться про якісь особливі кріплення для зброї? Тому що, як правило, це важкі вироби, які не можна не фіксувати в рухомому автомобілі. При гальмуванні та енергійних поворотах важкий предмет може якщо не травмувати пасажирів, то як мінімум зникнути з місця, досяжного для рук водія чи пасажира, “відповідального” за використання.

Возити зброю у “бардачку” – не найкращий варіант. Тим більше не кожен “ствол” туди поміститься

На фоні описаних чинників реально непоганим місцем може бути бардачок, але ж туди поміститься лише пістолет (та й то не кожен), та й діставати з нього з під кришки не завжди просто. Коли ж в автомобіліста під рукою якась довгоствольна зброя, потрібно щось думати про спеціальні кріплення.

Треба мати на увазі, що в деяких випадках зброю (наприклад, мисливську на природі) можна возити лише у чохлі. Є й деякі інші законодавчі обмеження – ми їх торкатися не будемо, але власнику авто і зброї варто про них не забувати.

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Магнітний тримач (пістолет)

Пристрій, що за принципом дії нагадує магнітний тримач для телефона. Закріпити його можна як горизонтально, так і вертикально, хоча перед покупкою варто узгодити вагу вашої “пушки” з характеристиками магніту тримача. Мінус у тому, що для відривання пістолета потрібне певне зусилля або певний рух за визначеною траєкторією.

Магнітний тримач – зручний девайс. Але за умови, що пістолет не буде надто важким

Також, приміряючись з місцем розташування кріплення, подбайте про те, щоб пістолет не провертався на місці від вібрацій – щоб його рукоятка не змінила свого звичного розташування.

Сейф (пістолет/револьвер)

Альтернатива бардачку – міцний бокс, який крім іншого ускладнює крадіжку зброї у вашу відсутність. Додаткова зручність у тому, що можна обрати сейф потрібної форми, щоб встановити його у зручному місці. З мінусів – необхідність в багатьох випадках підсилити або в інший спосіб підготувати панель автомобіля, до якої буде кріпитися важка сталева скриня з не менш важким пістолетом.

Сейф вирішує відразу кілька проблем, у тому числі і захист зброї від крадіжки

Вертикальні фіксатори (карабін, рушниця)

Класичний пристрій, відомий як мінімум ще з 2,5-тонних Studebaker`ів та GMC часів Другої Світової. Тип замків буває різний, у тому числі і такий, щоб можна було вихопити “ствола” однім різким рухом. Для фіксації гвинтівки у подібному стані може бути як цільна конструкція, так і комплект з двох затискувачів, які кріпляться на деталі інтер’єру машини.

Вертикальне кріплення рушниці або карабіна можна забезпечити цільним кронштейном або фіксаторами, які кріпляться до деталей інтер’єру окремо

На жаль, не в кожній моделі знайдеться місце для вертикального розташування рушниці. Також не дуже добре, що розміщена в такий спосіб зброя може бути доступною для поглядів сторонніх осіб.

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Кріплення під стелею (карабін, рушниця)

Непогане місце навіть для громіздкого та важкого “ствола” – і доступно, і малопомітно для тих, хто перебуває зовні. Але є два зауваження: це повинен бути надійний, спеціально розрахований пристрій, щоб зброя не звалилися на голови пасажирів при поштовхах машини. І головне, доведеться або підсилювати дах чи стелю, або кріпити кронштейн не там де зручно, а там, де дах має штатну силову балку.

Тримач для зброї на стелі – вдалий спосіб перевезення габаритної зброї, але дах (або його оббивка) має бути міцним

Рекомендація “Авто 24”

Перетворюючи свою машину на носія зброї, майте на увазі старе солдатське правило: той, хто бере до рук гвинтівку, автоматично сам стає мішенню. Тому кріплення бажано розташовувати так, щоб і воно саме, і зброя у ньому залишалися малопомітними для оточуючих. А головне – вміти вправно поводитися зі своєю “пушкою” і мати достатньо духу, аби вчасно натиснути гачка. Хоча про це вам напевне вже розповіли інші інструктори.

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