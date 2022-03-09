Кабмин разрешил военным администрациям совместно с полицией контролировать цены на топливо.

Кабинет министров разрешил областным военным администрациям совместно с Национальной полицией и Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужбой) осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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"Правительство и местные власти активно принимают дополнительные меры, чтобы стабилизировать цены на товары первой необходимости", – сказал Шмигаль в видеообращении.

В частности, по словам премьера, правительство приняло решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с Национальной полицией и Гослекслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

"Не следует некоторым предпринимателям пытаться заработать на войне", – заявил Шмигаль.

Ранее директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook обратил внимание на необоснованно завышенные цены на топливо у некоторых оптовых поставщиков.

“Если до войны премии или дифференциалы поставщиков составляли до 50 долларов до мировой котировки, то сегодня некоторые озвучивают 250 долларов. Да, ставки объективно выросли, слышал, что до 150, но никак не до 250. Ребята, это пахнет мародерством. Не нужно. Иначе придется отдать все бесплатно на армию", – отметил он.

Напомним, Министерство экономики Украины 3 марта опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива. Средняя стоимость этих видов топлива увеличилась на 1,40 грн/литр для бензина и на 1,59 грн/литр для дизельного топлива соответственно. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 38,79 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 37,92 грн/л.