"Преміальне" пальне не може бути дорожчим більш ніж на 5% від звичайного.

Кілька тижнів тому Уряд і Парламент зробили низку кроків, аби стабілізувати ціни на бензин і наситити ринок достатньою кількістю пального.

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В результаті ціни знизились на 5-10 гривень, а пальне знову з’явилося на багатьох АЗС. Із Європи до України поїхали тисячі тонн пального.

“Сьогодні Уряд зробив ще один крок для стабілізації паливного ринку. Прийнято постанову, яка регламентує, що ціна на так зване “преміальне” пальне не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного пального. Таким чином ми нівелюємо можливість для деяких АЗС ставити необґрунтовано високі ціни”, - повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.