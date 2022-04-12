Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на период военного положения парковка автомобилей на улицах столицы бесплатная.

Столичный глава также предупредил, чтобы автовладельцы не верили и не платили мошенникам, которые активизировались в этот период. Если за парковку кто-то требует деньги, это незаконно, потому стоит не только не платить, но и вызвать полицию. Так как такие действия – мошенничество.

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В то же время, за неправильную парковку машину могут эвакуировать. В частности, если оставить ее в местах, которые мешают проезду транспорта – общественному, автомобилям с гуманитарной помощью, скорой помощи и военной технике. Перед выбором места парковки необходимо убедиться, что авто не будет мешать и не стоит на полосе общественного транспорта.