Упродовж двох місяців війни паркування у столиці безкоштовне. Обіцяють, що таким воно і має бути як мінімум до кінця воєнного стану.

Паркування у столиці на період воєнного стану залишається безкоштовним. Про це нагадав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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“До столиці повертається все більше містян. Поступово збільшується й кількість приватних авто на вулицях міста. Нагадую містянам: паркування у столиці на період воєнного стану залишається безкоштовним. Тому, якщо у вас вимагають кошти за паркування, знайте – це шахраї. Викликайте поліцію!” – закликав Микола Поворозник.

Він додав, що автомобілі, які запарковані в недозволених місцях, особливо на смугах руху громадського транспорту, будуть евакуйовані.