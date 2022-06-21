Рух приватних автомобілей на Південному мості обмежується "для організації належного рівня безпеки дорожнього руху".

Із середи, 22 червня, обмежено рух приватного транспорту на Південному мості. Про це в ефірі телеканалу “Київ” повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Рух буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

Рух приватних автомобілей обмежується “для організації належного рівня безпеки дорожнього руху”.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працює Дарницький, Північний та Південний мости, міст Метро та міст Патона.