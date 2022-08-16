Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки допомагає Укравтодору у відбудові мостів, які були аварійними ще до війни.

З Чехії вже передали 4 металеві тимчасові мости, за допомогою яких буде покращено транспортне сполучення в регіонах.

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Один із переданих мостів встановлять на дорозі Р-10 Черкаси – Чигирин – Кременчук. Наразі влаштовано підходи до мосту, монтуються прогонові конструкції. Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом.

Металеві конструкції майбутнього мосту монтують поруч з основним мостом через річку Росава. До початку війни стан мосту був визначений, як непрацездатний. А через ракетні обстріли мосту через річку Дніпро наразі там діють вагові обмеження. І якщо легкові автівки ще можуть рухатись як в бік Черкас, так і в сторону Канева, то для вантажівок альтернативних шляхів може не залишитись.

«На жаль, війна кардинально змінила будівельний сезон 2022. Щодо тих об’єктів, котрі потребували капремонту у цьому році, змушені вживати оперативні заходи. Чеська Республіка допомогла Україні тимчасовими мостами. Один був встановлений на Київщині для потреб наших військових. Другий міст монтуємо у Черкаській області. Тимчасова переправа допоможе не допустити транспортний колапс на дорозі Р-10. Вона сполучає не лише прилеглі населені пункти, а й 3 області: Кіровоградську, Черкаську і Полтавську», каже перший заступник голови Укравтодору, Андрій Івко.