Кабмін виділив 6,4 млрд грн на будівництво та відновлення дорожньої інфраструктури України.

Кабінет Міністрів збільшив суму на відновлення та будівництво дорожньої інфраструктури України у 13 разів, до 6,370 млрд грн, відповідне розпорядження №545-р від 28 червня 2022 оприлюднено на його сайті.

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Зідно з цим документом Кабмін вніс зміни до розпорядження №292-р від 12 квітня 2022 року, відповідно до якого раніше виділив Державному агентству автомобільних доріг України ("Укравтодор") з цією метою 490 млн грн.

Згідно з документом, кошти будуть направлені на виконання робіт (зокрема й оплату утримання служби замовника та розробку проектної документації) з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання: доріг загального користування держзначення; доріг та вулиць місцевого значення, комунальної власності; інфраструктури населених пунктів; під'їзних доріг до об'єктів певних військових адміністрацій.

Кошти також підуть на облаштування інженерних споруд для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань; переміщення майнових активів, трудових ресурсів та оптимізацію інфраструктури з урахуванням потреб національної безпеки та оборони, а також налагодження сталого функціонування на нових місцях тимчасового розміщення; розробку та впровадження заходів щодо облаштування тимчасових споруд для забезпечення транспортного та пішохідного сполучення.

Виділені кошти також будуть спрямовані на підтримку діяльності держпідприємств та організацій, що належать до сфери управління "Укравтодору", зокрема на субсидії та поточні трансферти щодо оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.