Кабмин выделил 6,4 миллиарда грн на строительство и восстановление дорожной инфраструктуры Украины.

Кабинет Министров увеличил сумму на восстановление и строительство дорожной инфраструктуры Украины в 13 раз, до 6,370 млрд грн, соответствующее распоряжение №545-р от 28 июня 2022 года обнародовано на его сайте.

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Согласно этому документу Кабмин внес изменения в распоряжение №292-р от 12 апреля 2022 года, согласно которому ранее выделил Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") с этой целью 490 млн грн.

Согласно документу средства будут направлены на выполнение работ (в том числе и оплату содержания службы заказчика и разработку проектной документации) по строительству, реконструкции, ремонту и эксплуатационному содержанию: дорог общего пользования госзначения; дорог и улиц местного значения, коммунальной собственности; инфраструктуры населённых пунктов; подъездных дорог к объектам определенных военных администраций

Средства также пойдут на оборудование инженерных сооружений для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований; перемещение имущественных активов, трудовых ресурсов и оптимизацию инфраструктуры с учетом потребностей национальной безопасности и обороны, а также налаживание устойчивого функционирования на новых местах временного размещения; разработку и внедрение мероприятий по обустройству временных сооружений по обеспечению транспортного и пешеходного сообщения.

Выделенные средства также будут направлены на поддержку деятельности госпредприятий и организаций, принадлежащих к сфере управления "Укравтодора", в частности на субсидии и текущие трансферты по оплате труда с начислениями, приобретение медикаментов и перевязочных материалов, обеспечение продуктами питания, оплату коммунальных услуг и энергоносителей.