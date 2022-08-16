Администрация государственных материальных резервов Чехии помогает Укравтодору в восстановлении мостов, которые были аварийными еще до войны.
Из Чехии уже передали 4 металлических временных моста, с помощью которых будет улучшено транспортное сообщение в регионах.
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Один из переданных мостов будет установлен на дороге Р-10 Черкассы – Чигирин – Кременчуг. Сейчас сделаны подходы к мосту, монтируются пролетные конструкции. Это 36-метровый двухэтажный двухстенный армированный мостовой настил с консольным и пешеходным мостом.
Металлические конструкции будущего моста монтируют рядом с основным мостом через реку Росава. До начала войны состояние моста было определено как нерабочее. А из-за ракетных обстрелов моста через реку Днепр там действуют весовые ограничения. И если легковые автомобили еще могут двигаться как в сторону Черкасс, так и в сторону Канева, то для грузовиков альтернативных путей может не остаться.
«К сожалению, война кардинально изменила строительный сезон 2022. Относительно тех объектов, которые нуждались в капремонте в этом году, вынуждены принимать оперативные меры. Чешская Республика помогла Украине временными мостами. Один был установлен в Киевской области для нужд наших военных. Второй мост монтируем в Черкасской области. Временная переправа поможет не допустить транспортного коллапса на дороге Р-10. Она соединяет не только близлежащие населенные пункты, но и 3 области: Кировоградскую, Черкасскую и Полтавскую», говорит первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.