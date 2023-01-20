Временные мостовые конструкции типа acrow/bailey, подаренные Норвежским управлением государственных дорог Украине, рассчитаны на передвижение тяжелых транспортных средств.

10 переправ, по которым легко пройдут тяжелые грузовики, будут установлены на недавно освобожденных территориях Украины. Чтобы быстро и качественно справиться со строительством инженерных установок, украинские специалисты пройдут обучение в Польше.

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Инженерные сооружения позволят обеспечить не только проезд крупнотоннажных грузовиков, но и карет скорой помощи, ремонтных бригад, облегчат подвоз гуманитарных грузов, а также эвакуацию населения на недавно освобожденных украинских территориях.

Гуманитарная помощь от Норвегии начала поступать 11 января. А 19 января последняя партия прибыла в Украину. "Укравтодор" сообщает, что стоимость переданных конструкций составляет 30 миллионов норвежских крон (2,8 млн. евро). Финансирование технической помощи происходит из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел.

Норвежские мостостроители, на примере одной из подаренных переправ, научат украинских инженеров быстро и эффективно собирать конструкции. Тренинги будут проходить в Польше.



Норвегия – третья страна, которая передала гуманитарную помощь по восстановлению дорожной инфраструктуры Украине. 9 временных мостов также подарили Чехия и Франция. Они смонтированы в Киевской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областях.