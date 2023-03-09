Возобновление разрушенных в результате боевых действий мостов продолжается. Часть построек уже восстановлена или находится на стадии восстановления.

Об этом сообщил на брифинге в Military Media Center заместитель начальника главного штаба администрации государственной специальной службы транспорта полковник Сергей Тихоненко.

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В прошлом году путевосстановительные, мостовые и путевые подразделения государственной специальной службы транспорта МО Украины восстановили более 50 мостов в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской областях. Подавляющая часть этих объектов — капитально восстановлены.

Первый мост, который восстановили наши специалисты, фактически разблокировал въезд в столицу из Житомирского направления. Речь идет о городе в селе Стоянка», – отметил Сергей Тихоненко.

По его словам, сегодня продолжаются восстановительные работы на объектах транспортной инфраструктуры на деоккупированных территориях Херсона и Николаева и других регионах Украины.