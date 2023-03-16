Частину грошей від продажів авто BMW імпортер "АВТ Баварія" передає на UNITED24.

У Баштанському районі Миколаївської області відновили міст через річку Інгулець. Це сталося завдяки постійному партнеру платформи компанії АВТ Баварія. Частину грошей від продажів авто BMW передає на UNITED24.

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Міст гарантує безпечний проїзд жителям навколишніх сіл і дозволить доставляти гуманітарну допомогу людям, яким вона потрібна просто зараз.

Це вже восьмий міст, який відновили за кошти донорів UNITED24. І п‘ятий на деокупованій Миколаївщині.

“Окрема подяка за оперативну роботу військовим 36-го шляховідновлювального Конотопського полку Державної спеціальної служби транспорт”, – пише Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.