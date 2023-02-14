За результатами тендеру компанія "Еталон-Лізинг" стала єдиним учасником та переможцем тендеру на поставку 6 нових тролейбусів до Чернігова.

Згідно умов тендеру на Prozorro, місто закуповує нові тролейбуси “Еталон” Т12110, які мають автономний хід не менше 1 кілометра. В них 31 сидяче місце, кондиціонер кабіни водія та електродвигун виробництва заводу "Електроважмаш" (м. Харків).

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Ці шість тролейбусів, швидше всього, вже виготовлені та очікують на складі. Адже виходячи з умов тендера, товар має бути доставлений протягом 90 днів, а агрегати до них можуть бути зроблені у 2020 році. Тим більше, що чернігівський завод “Еталон” серйозно постраждав від російської агресії.

Вартість одного тролейбуса складе 6 996 млн гривень, а загальна вартість договору становить 41976 млн гривень.

Минулого року як місто Чернігів в цілому, так і Чернігівський автозавод та Чернігівське тролейбусне управління суттєво постраждали від російської агресії. В результаті бойових дій Чернігівський автозавод було суттєво пошкоджено і його робота на пів року припинялась.

Чернігівське тролейбусне управління також доволі суттєво постраждало, було ушкоджено та знищено десятки кілометрів контактної мережі, процес її відновлення досі триває.

На сьогодні тролейбусний парк міста має в своєму розпорядженні 38 Еталонів, що складають половину загального інвентарного парку.