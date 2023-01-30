В одному з бразильських міст закупили партію російських тролейбусів, але тепер зрозуміли, що викинули гроші на вітер.

У місті Розаріо (Бразилія) п’ять років тому купили російські тролейбуси за 4,2 мільйона доларів, але вони виявились непристосованими до високих температур. Владі міста довелося призупинити куплену в Росії тролейбусну лінію: батареї не витримали спеки, а виробник збанкрутував.

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Лінія тролейбусів, придбана муніципалітетом Росаріо у Росії в 2017 році, припинила роботу через сильну спеку, яка була зафіксована останніми тижнями.

«Через з високу температуру, зафіксовану в місті останніми днями, перегріваються акумулятори, які забезпечують автономну роботу тролейбусів.Тому до спаду спеки тролейбуси з лінії Q буде замінено на інші», оголосив муніципалітет.

Ситуація складна: російська фірма Trolza, яка виробляє ці тролейбуси, збанкрутувала в 2020 році, тому технічне обслуговування та запчастини для ремонту не надсилаються.

Тільки в нові акумулятори потрібно інвестувати більше ста тисяч доларів на тролейбус. Кожна одиниця коштувала 350 тисяч доларів.

Російській фірмі було запропоновано встановити систему охолодження акумуляторів, однак це не допомогло.

«Це автомобілі, які не тестувалися в Росаріо перед тим, як запустити їх тут. Очевидно, вони створені для роботи при інших температурах, а не при тих, які ми маємо в Росаріо», – заявив Рохеліо Біацці, президент організації Rosario Mobility Entity.

Оскільки російські машини ще працюють, залишаючись підключеними до електромережі, їх перевели парку тролейбусної лінії К, яка має маршрут, повністю підключений до контактної мережі.

Проблеми з російською компанією виникли з самого початку. Оскільки вона не дотрималася обіцяних термінів доставки автомобілів, було домовлено, що окрім 12 машин, які муніципалітет придбав, ще два будуть надіслані як компенсація. Втім, вони так і не надійшли.