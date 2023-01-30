В одном из бразильских городов закупили партию российских троллейбусов, но теперь поняли, что выбросили деньги на ветер.

В Розарио (Бразилия) пять лет назад купили российские троллейбусы за 4,2 миллиона долларов, но они оказались неприспособленными к высоким температурам. Властям города пришлось приостановить купленную у России троллейбусную линию: батареи не выдержали жары, а производитель обанкротился.

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Линия троллейбусов, приобретенная муниципалитетом Росарио в России в 2017 году, прекратила работу из-за сильной жары, зафиксированной в последние недели.

«Из-за высокой температуры, зафиксированной в городе в последние дни, перегреваются аккумуляторы, которые обеспечивают автономную работу троллейбусов. Поэтому до спада жары троллейбусы с линии Q будут заменены на другие», – объявил муниципалитет.

Ситуация сложная: российская фирма Trolza, производящая эти троллейбусы, обанкротилась в 2020 году, поэтому техническое обслуживание и запчасти для ремонта не отправляются.

Только в новые аккумуляторы нужно инвестировать более ста тысяч долларов в троллейбус. Каждая единица обошлась в 350 тысяч долларов.

Российской фирме было предложено установить систему охлаждения аккумуляторов, но это не помогло.

«Это автомобили, которые не тестировались в Росарио, прежде чем запустить их здесь. Очевидно, они созданы для работы при других температурах, а не при тех, которые у нас есть в Росарио», – заявил Рохелио Биацци, президент организации Rosario Mobility Entity.

Поскольку российские машины еще работают, оставаясь подключенными к электросети, их перевели в парк троллейбусной линии К, которая имеет маршрут, полностью подключенный к контактной сети.

Проблемы с российской компанией возникли изначально. Поскольку она не сдержала обещанные сроки доставки автомобилей, было договорено, что кроме 12 машин, которые муниципалитет приобрел, еще две будут направлены в качестве компенсации. Впрочем, они так и не поступили.