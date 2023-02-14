По результатам тендера компания "Эталон-Лизинг" стала единственным участником и победителем тендера на поставку шести новых троллейбусов в Чернигов.

Согласно условиям тендера на Prozorro, город закупает новые троллейбусы "Эталон" Т12110, имеющие автономный ход не менее 1 километра. У них 31 сидячее место, кондиционер кабины водителя и электродвигатель производства завода "Электротяжмаш" (г. Харьков).

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Эти шесть троллейбусов, скорее всего, уже изготовлены и ожидают на складе. Ведь исходя из условий тендера, товар должен быть доставлен в течение 90 дней, а агрегаты к ним могут быть сделаны в 2020 году. Тем более что черниговский завод "Эталон" серьезно пострадал от российской агрессии.

Стоимость одного троллейбуса составит 6 996 миллионов гривен, а общая стоимость договора составляет 41 976 миллионов гривен.

В прошлом году как Чернигов в целом, так и Черниговский автозавод и Черниговское троллейбусное управление существенно пострадали от российской агрессии. В результате боевых действий Черниговский автозавод был существенно поврежден и его работа на полгода прекращалась.

Черниговское троллейбусное управление также существенно пострадало, были повреждены и уничтожены десятки километров контактной сети, процесс ее восстановления продолжается.

На сегодняшний день троллейбусный парк города располагает 38 Эталонами, составляющими половину общего инвентарного парка.