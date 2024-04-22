Первые три новеньких троллейбуса отечественного производства, которые в течение определенного времени могут ехать без контактной сети как автобус, прибыли в Николаев.

На нынешней неделе еще две такие пассажирские машины прибудут в украинскую столицу корабелов. Всего в течение 13 месяцев парк трамвайно-троллейбусного депо КП "Николаевэлектротранс" увеличится на 31 троллейбус серии PTS.

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Эти машины удобны тем, что могут ехать в отсутствие электрического тока или вне контактной сети на расстояние 20 километров. Изготавливают такие троллейбусы в цехах Броварского завода "Политехносервис", который выиграл конкурс на поставку городу корабелов такого большого количества электротранспорта.

Броварские 12,2-метровые машины с салоном на 33 сидячих места имеют широкие проходы и просторную накопительную зону напротив дверей. Всего здесь можно перевозить 77 пассажиров. Паспортная способность пассажировместимости выведена по мировым стандартам относительно общей полезной площади салона.

Для ускорения посадки и высадки пассажиров по современным стандартам эта пассажирская машина также имеет систему кнылинга – наклон правого борта к тротуару во время остановки. Это позволяет еще больше снизить порог низкопольного троллейбуса к бордюрам тротуара.

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В транспортном режиме высота пола троллейбуса от поверхности дороги равна 34 см, а на остановке она уменьшается до 27 см. Если учесть, что высота стандартных бордюров составляет 15 см, то от поверхности тротуара до порога будет даже меньше высоты стандартного смартфона – всего 12 см.

"Эти троллейбусы получили в рамках соглашения между городом Николаевом и Европейским банком реконструкции и развития. Правительство Дании выделило софинансирование – 3,9 миллиона евро. Это деньги грантовые, то есть их не нужно будет возвращать", – рассказал градоначальник Александр Сенкевич.

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И хотя это не магистральный, а городской тихоходный транспорт, троллейбус PTS (PTS T12309) довольно быстрый для своих 12 метров и 18-тонной массы. Он может ехать со скоростью 65±5 км/ч. За 20 секунд он набирает ход в 45 км/ч, что соответствует мировым образцам такого транспорта.

По температурному комфорту, то здесь стоят три отопителя калориферного типа для холодного времени и два кондиционера для летнего сезона.

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Броварской завод использует низкопольные кузова Akia Ultra TB12 турецкой компании Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş, отвечающие всем нормам городской логистики – просторные, с большой площадью остекления, широкими проходами и накопительными зонами напротив средних и задних дверей.

По предварительным планам, большее количество этих троллейбусов будет работать на линии до Корабельного района и в отдаленные части города, где следует продолжить маршрут вне контактной сети, чему поспособствует автономный ход в режиме аккумуляторного автобуса. Это добавит не менее 10 дополнительных остановок в сторону спальных и промышленных районов областного центра.

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Вообще 20-километровый автономный ход не предел. На Броварском заводе уверяют, что по техусловиям заказчика могут поставить более мощные батареи и это позволит в режиме электрического автобуса преодолевать не 20, а 40 и даже 50 километров.

Фото/видео: Николаевэлектротранс