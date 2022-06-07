Первый троллейбус на базе автобуса ЛАЗ-695Б был изготовлен в 1963 году, а производился в нескольких украинских городах.

Первый львовский троллейбус был создан на базе кузова автобуса ЛАЗ-695Б. Модель автобуса, на базе которой производились троллейбусы ЛАЗ-695Т, идентифицируется по форме колесных арок, что хорошо видно на фото.

Троллейбус на базе кузова автобуса ЛАЗ-695Б не был собственно львовской разработкой – первое такое электрическое транспортное средство было построено в г. Баку на вагоноремонтном заводе и было введено в эксплуатацию под названием БТЛ-62. Известно, что в Баку было изготовлено как минимум пять таких троллейбусов, утверждает исследователь Антон Лягушкин.

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Если кузов и ходовой троллейбус ЛАЗ-695Т (БТЛ-62) был унаследован от львовского автобуса, то электрическая и пневматическая часть – от советского троллейбуса МТБ-82Д.

В 1963 году о бакинском троллейбусе БТЛ-62 узнали на ЛАЗе и КЗЭТе, соответственно один такой троллейбус был доставлен во Львов. Здесь специалисты разработали соответствующие чертежи и изготовили партию из 10 троллейбусов для Львова.

Поскольку ЛАЗ был загружен производством автобусов, то производство троллейбусов по инициативе руководителя Киевского завода электротранспорта (КЗЭТ) было переведено в Киев. Там уже производились троллейбусы КТБ ("Киев-2" и "Киев-4"), однако кузовное производство КЗЭТ было небольшим.

Изготовленные в Киеве на основе кузовов от автобусов ЛАЗ-695Е троллейбусы назывались "Киев-5ЛА". Кроме того, троллейбусы на основе кузова ЛАЗ-695Е производились в Одессе на Одесском автосборочном заводе (ОдАЗ-695Т).

Троллейбусы ЛАЗ ездили во Львове, Киеве, Одессе, Херсоне, Полтаве, Кишиневе и других городах.

Троллейбусы ЛАЗ-695Т были достаточно передовыми для своего времени. Например, по сравнению с основным троллейбусом СССР (МТБ-82), львовский "рогатый" был более легким, экономичным и маневренным, к тому же мог развивать скорость 50 км/ч. У львовского троллейбуса был двигатель мощностью 78 кВт, а часть электрооборудования находилась в салоне. Это стало еще одним минусом модели – среди прочих называлась узкая дверь от донора ЛАЗ-695Б, недостаточная вместительность и неудобные узкие проходы между сиденьями. Средний срок службы ЛАЗ-695Т составлял около 8 лет.

В середине 60-х годов такие троллейбусы сняли с производства. В общей сложности было изготовлено более 500 таких троллейбусов.