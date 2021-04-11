Перед Днем космонавтики мы не можем не вспомнить о вкладе Украины в освоение космического пространства. Но на этот раз Авто 24 будет говорить не о ракетах днепровского "Южмаша", а об автобусах ЛАЗ. Которые тоже стали частью мировой истории.

Космические корабли провожают в полет по-особому, учитывая много традиций и суеверий. А одежда космическая такая, что не во всякую машину в ней сядешь. Поэтому в 1961 году для Юрия Гагарина подготовили большой автобус, и львовскую марку выбрали не случайно – тогда ЛАЗы были самыми современными и технически, и с точки зрения дизайна. Но автобус модели ЛАЗ-695Б пришлось немного доработать.





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ЛАЗ-695Б (перевозка космонавтов в 1961 – 1968 годы)

Прежде всего, ЛАЗу перепланировали салон. Часть кресел удалили, на свободном месте справа установили два высоких мягких кресла vis-à-vis со столиком посередине. Это были места для космонавта № 1 и его дублера, который оставался рядом до посадки "первого" в лифт, поднимающий космонавта в кабину корабля. Рядом по левому борту – еще кресла для нескольких сопровождающих лиц, и также столики. На борту установили оборудование для киносъемки и радиосвязь.

Отреставрированный ЛАЗ-695Б – говорят, что это тот самый, Гагаринский

Приняли меры для климатического комфорта, добавив вентиляторы вверху, ведь летом одетым в скафандры космонавтам, еще и в условиях казахстанского климата, было слишком жарко. Кроме того, систему вентиляции скафандров можно было подключить к розеткам, которые разместили возле кресел космонавтов. На окнах устроили шторы – и от солнца, и от лишних глаз.

Таким был салон первого космического автобуса ЛАЗ-695Б

ЛАЗ-695Е (1968 – 1971 годы)

Первый комический ЛАЗ прослужил семь лет, и вероятно, работал бы на почетной должности и дальше, но с 1968 года советская космонавтика перешла на трехместные корабли "Союз", и места для шести космонавтов (с дублерами) в старом варианте не было. Поэтому Центр подготовки космонавтов заказал современную на тот момент модель ЛАЗ-695Е. Интересно, что в сравнении с обычным вариантом салон получил минимум переделок – сиденья заменили на более комфортные кресла с обивкой из ткани. Дело в том, что сначала в кораблях этой серии космонавты стартовали без скафандров, поэтому дополнительных устройств для подключения их систем и вентиляции не требовалось.

Экипаж корабля Союз-13 шагает от своего ЛАЗ-695М к ракете, 1973 год

ЛАЗ-695М (1971 – 1974 гг.)

Через три года автобусный парк космонавтов обновили, во Львове для них сделали сразу два новеньких ЛАЗа очередной модели -695М. Один возил основной экипаж, второй – дублеров. Отличий также было немного, из внешних – дальнобойный прожектор на крыше, позаимствованный у междугородной модели -695Н.

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В салоне ЛАЗ-699П. Экипаж направляется к ракете на Байконуре

ЛАЗ-699П (1974 – 2008 гг.)

Но эта пара вывозила космонавтов на старт лишь несколько лет, уже в 1974-м появилась специальная модификация львовского автобуса под названием ЛАЗ-699П, построенная на базе длинного междугороднего (еще говорили – туристического) -669Н "Украина". Новая модель для космонавтов очень отличалась от всех предыдущих, ведь ее салон теперь состоял из трех герметичных отсеков. Окна имели двойное стекло, система вентиляции включала кондиционер воздуха. Такие требования объяснялись переходом отечественной космонавтики на длительные многомесячные полеты, из-за чего экипажи перед стартом нужно было особенно тщательно защищать от земных вирусов и бактерий.

Экипаж с позывными "Днепр": С. Савицкая, Л. Попов (командир), А. Серебров на фоне автобуса ЛАЗ-699П, 1982 год

Первый отсек салона ЛАЗ-699П занимали водитель и ответственное сопровождающее лицо. Сразу за ним был второй – главный – отсек, в нем три кресла для космонавтов и три кресла для врачей, которые следили за параметрами организмов членов экипажа. Поскольку последние ехали в скафандрах, на борту было смонтировано оборудование для подключения их системы вентиляции. Кресла космонавтов были установлены по правому борту и могли вращаться.

Одно из суеверий Отряда космонавтов: за полкилометра до ракеты экипаж должен помочиться на колесо автобуса. Традцию переняли у авиаторов, которые делали то же с колесом самолета, но у ракеты шасси нет...

Ближе к корме был еще один пассажирский отсек, с девятью креслами для сопровождающих, у которых не было права контактировать с пассажирами главного, "карантинного" салона. Здесь же – туалет, бар-холодильник и гардероб.

Между двумя задними салонами был устроен небольшой тамбур-шлюз – это его двери, необычно расположенные посередине машины, отличали 699П от тысяч других ЛАЗов. В шлюзе действовала установка для ликвидации пыли, которую заносили на себе пассажиры с улицы.

Самый крутой космонавт своего времени В. Джанибеков со своим экипажем перед стартом возле ЛАЗ-699П, 1984 год

Этот "космический" автобус был щедро нафарширован дополнительным оборудованием, от аудиосистемы до телеэкранов. Интересно, что для улучшения качества съемки в салоне (картинка могла понадобиться для тележурналистов) на потолке над местами космонавтов было смонтировано специальное освещение.

Несколько доработали машину и в техническом плане: двигатель имел экранированную систему зажигания, чтобы заглушить радиопомехи, а подвеску сделали пневматической с регулировкой уровня пола.

ЛАЗ-5255 (1991– 2015 гг.)

Когда во Львове в середине 1980-х создали проект нового автобуса ЛАЗ-5255 "Карпаты", конечно, Центр подготовки космонавтов захотел пересадить покорителей космоса на эту суперсовременную машину. И хотя серийный выпуск "Карпат" по ряду причин так и не наладили, на опытном участке Всесоюзного института автобусостроения (г. Львов) специально для Байконура сделали два экземпляра новинки. Модель 5255 имела независимую пневматическую подвеску колес и дизель КамАЗ, а специфическое "космическое" оборудование на этот раз было не таким сложным, как на предшественнике.

Автобусы для перевозки космонавтов ЛАЗ-5255 (первые два) и ЛАЗ-699П уже в качестве вспомогательного, 2002 год

Весь автобус теперь считался "стерильным", то есть сопровождающие второго порядка ехали в отдельной машине. Поэтому салон "Карпат" остался единым, и весь был отделен от входной двери стеклянными перегородками. Пассажирских кресел оставили всего лишь двенадцать на весь большой "вагон", по шесть с каждого борта. Система для внутренней вентиляции скафандров была на своем привычном месте, так же как и радиосвязь и мощный кондиционер. На светло-голубом "металлике" на бортах автобусов написали имена двух знаковых для покорителей космоса городов: "Звездный" и "Байконур". Первый автобус вывозил на старт основной экипаж, второй – дублирующий.

Осталось добавить, что ЛАЗы работали на Байконуре до 2015 года. Причем речь идет не только об основных автобусах для перевозки космонавтов, но и так называемых вспомогательных, которые тоже идут в колонне к стартовой площадке. Такова она – сила пилотских предрассудков и космических традиций. Да и львовские автобусы сами по себе всегда были достойными такой миссии.

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