Одна из легенд не такого уж далекого прошлого: бывалые водители рассказывают о временах, когда бензин был просто лишний – и его тайком сливали в землю... Было ли такое чудо на самом деле?

В подобных ностальгических чувствах на самом деле нет ничего удивительного – для людей естественно помнить приятные моменты из прошлого. Но поскольку такой факт имел место, все же интересно – как такое могло быть, что автомобильное топливо, полезный продукт, который всегда имел спрос у населения, просто уничтожали? “Авто24” узнавал у водителей-ветеранов, почему такое было.

Водительская профессия в советское время во многих случаях предусматривала дополнительную, хотя и не совсем законную прибыль

Оплата труда: “сдельщина”

Для понимания ситуации, ключевой момент в том, что все автотранспортные предприятия советского периода были не частной формы собственности – если говорить упрощенно, то государственные. Соответственно, настоящего хозяина непосредственно на предприятиях не было, поэтому учет материальных ценностей и объемов выполненных работ был организован не очень строго.

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Большая часть водителей получала зарплату в зависимости от количества перевозимых грузов и намотанных при этом километров. Соответственно, каждый автомобиль получал бензин согласно пробегу. Чтобы увеличить зарплату, водители массово приписывали себе тонно-километры.

Чаще всего приписки благополучно принимались бухгалтерией, водителю засчитывали большой пробег, вносили соответствующие цифры в зарплатную ведомость, но... Для полного баланса этого уравнения на машину нужно было списать увеличенное количество топлива. И его списывали, и водитель с радостью принимал лишний бензин как приложение к зарплате. Однако так просто деньги с неба никогда не падали – и тут тоже требовались дополнительные хлопоты.

Надежная металлическая канистра и шланг – непременные атрибуты профессионального водителя на государственной или колхозной автобазе

Технические тонкости

Понятно, что для успешной реализации модернизированной схемы оплаты труда нужно было обеспечить некоторые технические нюансы. Так, прежде всего водителю надо было наладить подмотку одометра при сохранении пломбы на нем. Способов было несколько. Самый простой – присоединение электромоторчика от детской игрушки к приводному тросу спидометра у коробки передач, снизу, там, куда конторские служащие в чистой одежде с проверкой не полезут. Более виртуозный вариант – подделка пломбы, которую навешивают на место присоединения приводного тросика под торпедо.

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С другой стороны, нужно было организовать систематический слив бензина из бака. Главное при этом – обеспечить секретность, ведь несмотря на распространенность этой процедуры попадаться на глаза милиционерам и неравнодушным соседям не рекомендовалось. Нужно было укромное место, 10–20-литровая канистра и шланг.

Фото современное, но сюжет вполне хрестоматийный: водитель пытается засосать в шланг бензин, чтобы слить топливо в канистру

Канистра – предмет не очень маленький, поэтому чаще всего ее приходилось прятать где-то вне машины. Шланг для переливания бензина из бака в канистру был не только инструментом присвоения, но и предметом шуток. У настоящих профессионалов шланг был большого внутреннего диаметра – вплоть до 15 миллиметров, при том что засасывать жидкость из-за большого диаметра гораздо труднее. Но через толстый шланг бензин переливается быстрее – и этот фактор часто был определяющим.

Вопросы сбыта

У каждого профессионального водителя, который работал на бензиновой машине с оплатой труда от пробега, был как минимум один надежный покупатель топлива. Это мог быть обычный водитель-”частник”, желавший иметь дешевый бензин для своего “Москвича” или “Жигуля”. Понятно, что профессионал продавал “частнику” государственный бензин по льготной цене.

В отличие от нелегального сцеживания горючего из бака, при заправке скорость была необязательна: криминала здесь не усматривалось

Но время от времени в вопросе сбыта случался сбой: водитель самосвала, бортового ЗИЛа или фургона, занятый работой, не успевал освободить бак от лишнего бензина перед очередным заездом на заправку. Между тем, всем участникам процесса важно было сохранить лицо. И водитель должен был “не спалиться” и заехать на АЗС с пустым баком, чтобы вовремя забрать выделенную ему новую порцию. Поэтому имеющийся в баке бензин приходилось сливать прямо в землю. Да, востребованного на ”черном рынке“ товара было жалко, но страшнее было ”засветить” свои незаконные манипуляции.

Для справки

Большинство грузовых автомобилей в СССР имели бензиновые двигатели. Комплектовались дизелями только крупнотоннажные грузовики – 12-тонные КрАЗы, 7-тонные МАЗы, 10-12-тонные КАМАЗы, которые работали в первую очередь на стройках, в карьерах и дальнобойных рейсах. Остальные грузовики, в том числе грузоподъемностью 5-6 тонн, работали на бензине.

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