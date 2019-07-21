О существовании этих автомобилей знали считанные персоны на всю страну, хотя многие из нас наверняка встречали их на улицах. Встречали, но не догадывались о том, что перед ними нечто совершенно уникальное. И даже сегодня журналистам Авто24 было нелегко собрать информацию об этих спецмашинах, развивающих до 170 км/ч.

“Для перевозки пассажиров с повышенными скоростями” – так было написано в техзадании на модель “Волга” ГАЗ-23, выданном в 1959 г. Горьковскому автозаводу заказчиком – всемогущей спецслужбой КГБ. На деле это означало, что чекистам был нужен транспорт для работы автомобилем сопровождения в правительственных кортежах, а еще – способный догонять иномарки, на которых ездили сотрудники посольств западных стран. И притом внешне спецавтомобиль должен быть неотличим от серийных машин.

Единственное, что могло выдать “догонялку” внимательному гражданину – указатель режимов атоматической трансмиссии. Впрочем, такие же были на обычных “Волгах” с АКП.

Сегодня это не просто представить, но картина взаимоотношений советских контрразведчиков и резидентов иностранных разведок часто выглядела как в киношных детективах: первые догоняли, вторые - бежали. Поэтому ключевым вопросом в них часто становился автомобиль: у иностранцев часто были топовые версии иномарок с многолитровыми двигателями, которые серийные “Волги” догнать не могли.

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Внешне ничего не говорит о том, что это самая динамичная легковушка Союза. Под ее капотом – 5,5-литровый 8-цилиндровый мотор мощностью 195 л.с. и коробка-”автомат”.

Кроме силового агрегата, у ГАЗ-23 доработана подвеска и тормоза, чтобы адаптировать машину к езде на скоростях до 160 км/ч.

Поэтому часто подопечный иностранец отрывался от хвоста именно благодаря возможности быстро уехать и раствориться в толпе.

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Закупать для спецслужб скоростные автомобили за границей государству было нельзя – не потому что не позволяла особенная советская гордость, а потому что затеряться в однообразном потоке транспорта той поры могла только отечественная машина.

Первая “Волга” – не первая “догонялка”

Автомобиль-оборотень на базе “двадцать первой” “Волги” не был первым “быстроходным автомобилем”, созданным для советских спецслужб – до нее были “Эмка” с фордовским мотором V8 и “Победа” с рядной “шестеркой”. Но именно “Волга” ГАЗ-23 оказалась первой “догонялкой”, дожившей в Украине до нашего времени, причем в нескольких экземплярах, а не только в виде выцветших страниц техусловий. Как минимум два экземпляра этого уникального автомобиля имеются в Украине в восстановленном до аутентичного состояния.

Слева – ГАЗ-23, справа – обычная “Волга” ГАЗ-21. На спецмашине выден более массивный двигатель и выпуклая маска радиатора.

Специальные “Волги” проектировали конструкторы ГАЗа, причем проект согласовывался с институтом НАМИ. Чтобы автомобиль мог, как того требовали техусловия, развивать 160 км/ч, под его капот вместо обычной рядной “четверки” втиснули 5,5-литровый V8 от правительственной “Чайки” мощностью 195 л.с. Причем вместе с коробкой-автоматом.

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Коллектив конструкторов возглавил инженер Борис Дехтяр (кстати, уроженец Житомирской области), и ему пришлось решать две глобальных задачи. Во-первых, обеспечить геометрическую совместимость нового силового агрегата с непредназначенным для него кузовом, а во-вторых, привести в порядок ходовые характеристики машины с нарушенной развесовкой.

Найди сто отличий

Проблемы конструирования решали, не мелочась. Например, для мелкосерийной модели (за 1962 – 1970 гг. выпустили лишь 603 экземпляра ГАЗ-23) сделали новое днище кузова – под ним нужно было уложить все трубопроводы так, чтобы снаружи не просматривались две параллельные выхлопных системы V-образного мотора. Оригинальными были и некоторые детали передней части кузова, одни стали иной формы, другие – усиленными.



По сравнению с обычной “Волгой” с ее стандартным 4-цилиндровым мотором оснащенная V8 ГАЗ-23 потяжелела на 300 кг.

Переработали “чайковский” двигатель, сделали более мощные подвеску и тормоза, в которых использовали даже специальную высокотемпературную тормозную жидкость (до +130о С).

Внешних отличий старательно избегали. Так, селектор АКП замаскировали под обычный рычаг на руле, а на некоторых экземплярах умудрились даже вывести выхлоп 5,5-литрового мотора одной трубой.

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Чтобы сохранить управляемость потяжелевшей на 300 кг машины, да еще с перегруженным передком, заводская документация предписывала размещение в багажнике 120-килограммового балласта – стальной плиты.

Еще один атрибут секретности – дополнительный запор капота, который вне гаража позволял лишь приоткрывать его на 5 см. Похожая система была устроена и в багажнике – потайная ручка блокировала штатный замок, причем оставить крышку разблокированной перед троганьем с места было нельзя физически.

На этой “Волги” две педали, как и у всякой машины с “автоматом”. На более поздних версиях ”догонялок” ставили третью педаль – бутафорскую, для маскировки.

На части экземпляров были специфические изменения в электрооборудовании – два блока тумблеров позволяли водителю мигать по отдельности каждой фарой, одним габаритом и т.п. Существовала система кодов для обмена сотрудников световыми сигналами при сохранении режима радиомолчания.

На века

В итоге получился ГАЗ-23 – “автомобиль сопровождения”, он же “быстроходный автомобиль”. Внешне неотличимый от тысяч обычных “Волг”, ГАЗ-23 был способен набирать фактически 170 км/ч (+40 км/ч) и разгоняться до 100 км/ч за 16 секунд (штатная цифра – 34 с). Автомобиль отличало высокое качество, завод давал на него гарантию полгода или 20 тыс. км, что с учетом условий эксплуатации очень даже неплохо. Интересно отметить, что представленный на наших фото ГАЗ-23 киевлянина Дмитрия Гвоздева, восстановленный несколько лет назад в Украине, намотал после реставрации уже более 100 000 км. Причем без серьезных поломок.

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