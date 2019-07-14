Причем тут "Запорожец"? Дело в том, что VW Beetle и ЗАЗ-965 были схожи и технически, и концептуально. Но запорожскому автомобилю не суждено было стать основателем легендарной линейки спорткаров – хотя предпосылки были…

Как известно, сначала был VW Kafer – он же Beetle, он же “Жук”. Из которого Ферри Порше, сыну основателя компании и конструктора Beetle, однажды захотелось сделать легкий прогулочный родстер. Конструкция “Жука” такое позволяла, ведь он базировался на несущем днище, к которому крепились все основные агрегаты и кузов. Поэтому специально обученным людям осталось лишь посадить на это стандартное основание новый обтекаемый кузов, сделанный вручную из алюминия.

Начинка первенца марки Porsche с индексом 356, культового массового спорткара 911 и довоенного детища Фердинанда Порше VW Kafer в принципе идентична

Спортивная тележка с моторчиком-воздушником заднего расположения понравилась не только Ферри, но и его друзьям. Для которых сделали еще пару десятков штук – и процесс пошел. Оказалось, что автомобиль востребован на рынке, так что в 1948 г. его запустили в серию под именем Porsche 356.

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В итоге получилось, что первый автомобиль премиальной марки по производству спорткаров представлял собой лишь одетую в новую оболочку массовую дешевую малолитражку. Машинка, к слову, не была особо быстрой и управлялась так себе.

Но это был еще не 911-й. Который появился семь лет спустя и хоть уже не имел агрегатов от “жука”, сохранил все его особые приметы: заднее расположение мотора-воздушника, задний привод, независимую подвеску всех колес на торсионах и немецкое качество изготовления. Ныне культовая модель сначала называлась Porsche 901 (1964 г.), но одна уважаемая французская компания попросила не копировать ее трехзначных индексов с нулем посередине, и немцы как новички рынка уступили, заменив ноль на еще одну единичку.

В это трудно поверить, но моторные отсеки нашего тихохода ЗАЗ-965 и одного из лучших спорткаров ХХ века Porsche 911 выглядят очень похоже...

А тем временем наш “Запорожец”, тоже массовый, тоже заднемоторный и тоже с движком-воздушником и независимой подвеской, имел все шансы получить свою спортивную версию с оригинальным кузовом. И в 1963 даже получил ее в виде купе КД (он же Спорт-900).

Хотя мини-серию купе КД (“Спорт-900”) проектировали и строили профессиональные автоинженеры и дизайнеры, по сути это были самоделки.

Это была по большому счету самоделка, созданная в шести экземплярах при участии московских автомобильных инженеров и профессиональных дизайнеров. Под стильным сигарообразным кузовом скрывалась начинка стандартного ЗАЗ-965 – собственно, так было и у самых первых Porsche.

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Заднемоторная компоновка была популярна среди автоконструкторов середины прошлого века, поэтому такими были и спорткары, и массовые модели: Porsche 911, ЗАЗ-965 “Запорожец”, VW Kafer, купе КД штучной работы.

Но на этом сходство судеб и технических идей закончилось: концепция спорткупе в стране Советов был обречена на провал. Такие автомобили советскому человеку были чужды, и денег на освоение КД хотя бы в малосерийном производстве никто не выделил. Как никто не дал бы средств на переработку в будущем ЗАЗовской конструкции в нечто пригодное для настоящего зажигательного драйва.

Всего к концу 1960-х было построено 5 или 6 идентичных экземпляров купе КД на базе “горбатого” “Запорожца”, отличавшихся деталями отделки.

Между тем, спортивный автомобиль КД на базе “горбатого” ЗАЗа получился очень интересный, стильный, несложный технически и отвечающий всемирным тенденциям в концептуальном плане. И в том, что машина так и не стала серийной, оставшись жить в нескольких экземплярах, нет вины конструкторов и дизайнеров – ведь у автомобилей, как у людей, свои судьбы, свои драмы и победы.

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