Причому тут "Запорожець"? Справа в тому, що VW Beetle і ЗАЗ-965 були схожі і технічно, і концептуально. Але запорізькому автомобілю не судилося стати засновником легендарної лінійки спорткарів – хоча передумови були…

Як відомо, спочатку був VW Kafer – він же Beetle, він же "Жук". З якого Феррі Порше, сину засновника компанії і конструктора Beetle, одного разу захотілося зробити легкий прогулянковий родстер. Конструкція "Жука" таке дозволяла, адже він базувався на несучій рамі, до якої кріпилися всі основні агрегати і кузов. Тому спеціально навченим людям залишилося лише посадити на цю стандартну основу з повним набором агрегатів новий обтічний кузов, зроблений вручну з алюмінію.

Начинка первістка марки Porsche з індексом 356, культового спорткара 911 і довоєнного дітища Фердинанда Порше VW Kafer в принципі ідентична.

Спортивний візок з моторчиком-повітряником заднього розташування сподобався не тільки Феррі, але і його друзям. Для них зробили ще пару десятків штук – і процес пішов. Виявилося, що автомобіль затребуваний на ринку, так що в 1948 р. його запустили в серію під ім'ям Porsche 356.

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У підсумку вийшло, що перший автомобіль преміальної марки з виробництва спорткарів являв собою лише одягнену в нову оболонку масову дешеву малолітражку. Машинка, до речі, не була особливо швидкою і керувалася так собі.

Але це був ще не 911-й. Він з'явився через сім років і хоч вже не мав агрегатів від "жука", зберіг всі його особливі прикмети: задній привід, заднє розташування двигуна-повітряника, незалежну підвіску всіх коліс на торсіонах і німецьку якість виготовлення. Нині культова модель спочатку називалася Porsche 901 (1964), але одна поважна французька компанія попросила не копіювати її тризначних індексів з нулем посередині, і німці поступилися, замінивши нуль на ще одну одиницю.

У це важко повірити, але моторні відсіки нашого тихоходу ЗАЗ-965 і одного з кращих спорткарів ХХ століття Porsche 911 мають дуже схожий вигляд...

А тим часом наш "Запорожець", теж масовий, теж задньомоторний і теж з мотором-повітряником і незалежною підвіскою, мав усі шанси отримати свою спортивну версію з оригінальним кузовом. І в 1963 навіть отримав її у вигляді купе КД (він же Спорт-900).

Хоча міні-серію купе КД ("Спорт-900") проектували і будували професійні автоінженери і дизайнери, по суті це були саморобки.

Це була за великим рахунком саморобка, створена в шести екземплярах за участю московських автомобільних інженерів і професійних дизайнерів. Під стильним сигароподібним кузовом ховалася начинка стандартної мікролітражки ЗАЗ-965 – власне, так було і у найперших Porsche.

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Задньомоторна компоновка була популярна серед автоконструкторів середини минулого століття, тому такими були і спорткари, і преміальні Porsche 911, і масові ЗАЗ-965 "Запорожець" з “Жуком” VW Kafer, і купе КД штучної роботи.

Але на цьому схожість доль і технічних ідей закінчилась: концепція спорткупе в СРСР була приречена на провал. Такі автомобілі радянській людині були чужими, і грошей на освоєння КД хоча б в малосерійному виробництві ніхто не виділив. Як ніхто не дав би засобів на переробку в майбутньому ЗАЗівської конструкції в щось придатне для справді запального драйву.

Всього до кінця 1960-х було побудовано 5 або 6 ідентичних екземплярів купе КД на базі "горбатого" "Запорожця", що відрізнялися деталями оздоблення.

Тим часом, спортивний автомобіль КД на базі "горбатого" ЗАЗа вийшов дуже цікавий, стильний, нескладний технічно і у відповідності із всесвітніми тенденціями в концептуальному плані. І в тому, що машина так і не стала серійною, залишившись жити в кількох примірниках, немає вини конструкторів і дизайнерів – адже у автомобілів, як у людей, свої долі, свої драми і перемоги.

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