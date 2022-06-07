Перший тролейбус на базі автобуса ЛАЗ-695Б був виготовлений у 1963 році, а виготовлявся в кількох українських містах.

Перший львівський тролейбус було створено на базі кузова автобуса ЛАЗ-695Б. Модель автобуса, на базі якої виготовлялися тролейбуси ЛАЗ-695Т ідентифікується за формою колісних арок, що добре видно на фото.

Тролейбус на базі кузова автобуса ЛАЗ-695Б не був власне львівською розробкою - перший такий електричний транспортний засіб був збудований в м. Баку на вагоноремонтному заводі та був введений в експлуатацію під назвою БТЛ-62. Відомо, що в Баку було виготовлено як мінімум 5 таких тролейбусів, стверджує дослідник Антон Лягушкін.

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Якщо кузов і ходова тролейбуса ЛАЗ-695Т (БТЛ-62) був успадкований від львівського автобуса, то електрична та пневматична частина - від радянського тролейбуса МТБ-82Д.

У 1963 році про бакинський тролейбус БТЛ-62 дізналися на ЛАЗі та КЗЕТі, відповідно один такий тролейбус був доправлений до Львова. Тут фахівці розробили відповідні креслення і виготовили партію з 10 тролейбусів для Львова.

Оскільки ЛАЗ був завантажений виробництвом автобусів, то виробництво тролейбусів за ініціативою керівника Київського заводу електротранспорту (КЗЕТ) було переведено до Києва. Там вже виготовлялися тролейбуси КТБ ("Київ - 2" та "Київ - 4"), проте кузовне виробництво КЗЕТу було невеликим.

Виготовлені в Києві на основі кузовів від автобусів ЛАЗ-695Е тролейбуси мали назву "Київ-5ЛА". Крім того, тролейбуси на основі кузова ЛАЗ-695Е виготовлялися в Одесі на Одеському автоскладальному заводі (ОдАЗ-695Т).

Тролейбуси ЛАЗ їздили у Львові, Києві, Одесі, Херсоні, Полтаві, Кишиневі та інших містах.

Тролейбуси ЛАЗ-695Т були досить передовими для свого часу. Наприклад, у порівнянні з основним тролейбусом СРСР (МТБ-82), львівський "рогатий" був легшим, економічним і маневренішим, до того ж міг розвивати швидкість 50 км/год. У львівського тролейбуса був двигун потужністю 78 кВт, а частина електрообладнання була розташована в салоні. Це стало ще одним мінусом моделі – серед інших називались вузькі двері від донора ЛАЗ-695Б, недостатня місткість і незручні вузькі проходи між сидіннями. Середній термін служби ЛАЗ-695Т складав близько 8 років.

В середині 1960-х років такі тролейбуси зняли із виробництва. Загалом було виготовлено понад 500 таких тролейбусів.