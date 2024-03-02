Производство ведется в Луцке, на том же автобусном заводе, где делают известные "Богданы".

Компания "Бас Моторс", которая выкупила производственные мощности у обанкротившейся компании "Богдан Моторс" в Луцке и Черкассах, продолжает производить автобусы различной длины и вместимости. По словам руководителя Луцкого завода Дмитрия Писаного, "Сейчас луцкий завод работает, производит автобусы и троллейбусы и даже имеет весомый экспортный контракт", – сообщает AUTO-Consulting.

Также интересно в Киеве планировали запустить маршрутные электробусы

В частности, еще до войны и ковида Луцкий завод заключил соглашение с французским производителем электробусов Bluebus, согласно которому в Украине изготавливаются 12 и 6 метровые крашеные кузова электробусов из нержавеющей стали.

Для выполнения этого контракта компания "Бас Мотор" спроектировала и изготовила технологическое оснащение для сварки кузовов Bluebus. Этот контракт не прекращал выполняться, поэтому в конце февраля 2024 года заказчику был отгружен уже 98-й по счету кузов Bluebus. До конца этого года планируется отгрузить еще четыре десятка таких кузовов.

6-метровый The Bluebus. Фото производителя