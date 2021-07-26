Первые электробусы на маршрутах общественного транспорта могут появиться в столице в ближайшие два года.

Планируется, что этот нетрадиционный транспорт заменит подвижной состав с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: № 55 "Дарницкая площадь – станция метро "Дворец спорта" и № 62 "Ботанический сад – Контрактовая площадь".

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"В ближайшее время будет сделан важный шаг в реализации Киевом проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций и объявлена ​​международная процедура закупки первых электробусов для КП" Киевпастранс ". Ожидается, что в зависимости от хода открытых торгов, город приобретет 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Это будут современные машины, которые будут отвечать всем требованиям инклюзивности", – отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Чиновник добавил, что постепенная замена автобусов с дизельными двигателями современными экологическими электробусами – важный шаг для столицы, "будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе". Так, ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 тонн CO₂ в год. И напомнил, что в столице в течение последних двух лет уже тестировались два электробуса.