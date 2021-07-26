Перші електробуси на маршрутах громадського транспорту можуть з’явитись у столиці в найближчі два роки.

Планується, що цей нетрадиційний транспорт замінить рухомий склад із дизельними двигунами на двох автобусних маршрутах: № 55 “Дарницька площа – станція метро “Палац спорту” та № 62 “Ботанічний сад – Контрактова площа”.

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“Найближчим часом буде зроблено важливий крок у реалізації Києвом проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій і оголошена міжнародна процедура закупівлі перших електробусів для КП “Київпастранс”. Очікується, що залежно від перебігу відкритих торгів, місто придбає 17-20 електробусів та необхідні для їх роботи зарядні станції. Це будуть сучасні машини, які відповідатимуть усім вимогам інклюзивності”, – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Чиновник додав, що поступова заміна автобусів із дизельними двигунами на сучасні екологічні електробуси – важливий крок для столиці, який “сприятиме покращенню екологічної ситуації в місті”. Так, очікувані обсяги скорочення викидів парникових газів становитимуть 537 тонн СО2 на рік. І нагадав, що у столиці протягом останніх двох років вже тестувались два електробуси.