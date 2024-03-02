Виробництво ведеться у Луцьку, на тому ж автобусному заводі, де роблять відомі "Богдани".

Компанія “Бас Моторс”, яка викупила виробничі потужності у збанкрутілої компанії “Богдан Моторс” в Луцьку та Черкасах, продовжує виробляти автобуси різної довжини та місткості. За словами керівника Луцького заводу Дмитра Писаного, "Зараз луцький завод працює, виготовляє автобуси та тролейбуси та навіть має вагомий експортний контракт", – повідомляє AUTO-Consulting.

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Зокрема, ще до війни та ковіду Луцький завод уклав угоду з французьким виробником електробусів Bluebus, згідно з якою в Україні виготовляються 12 та 6 метрові фарбовані кузови електробусів із нержавіючої сталі.

Для виконання цього контракту компанія “Бас Мотор” спроєктувала та виготовила технологічне оснащення для зварювання кузовів Bluebus. Цей контракт не припиняв виконуватись, тож наприкінці лютого 2024 року замовнику було відвантажено вже 98-й за рахунком кузов Bluebus. До кінця цього року планується відвантажити ще чотири десятки таких кузовів.

6-метровий The Bluebus. Фото виробника