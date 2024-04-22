Електричний мінінавантажувач від компанії Firstgreen позбувся кабіни оператора та отримав дистанційне керування.

Нову версію малогабаритної машини з бортовим поворотом чеська компанія Firstgreen Industries розробила й виготовила у відповідь на зростання кількості травматизму та загиблих у шахтах, де смертність підскочила на 30 відсотків. Зростання летальних випадків від необережного поводження зафіксовано й у будівництві.

В першу чергу акумуляторний мінінавантажувач адресувався шахтарям для використання у підземних штольнях. Там електричне виконання прийшлося до вподоби вже давно, а ось значення дистанційно керованої машини шахтарі оцінили тільки зараз, коли ввели в експлуатацію експериментальні моделі нової лінійки Rockeat. Відгуки схвальні.

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Машини дистанційного керування серії Rockeat мають малий кліренс та камеру з оглядом на 360 градусів. Таке виконання суттєво підвищує експлуатаційну безпеку та ефективність у критично важливих гірничодобувних, будівельних та інших небезпечних галузях.

Виробник виводить на ринок відразу дві моделі цієї серії – Rockeat -700 та Rockeat 1200, які мають ширину 1,70 та 1,8 метра.

Комплектуються обидва навантажувачі електромотором 36,2 к.с. та свинцево-кислотними або літій-іонним акумуляторами. Зарядка здійснюється за допомогою стандартних розеток 110 або 220 В або шляхом заміни батарей.

Ця вдосконалена техніка забезпечує дивовижну вантажність до 1500 кг. Крім того, навантажувач оснащений складною системою керування акумулятором. Залежно від типу встановленої батареї він може витримувати до 8 годин безперервної роботи.

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"Міні-навантажувачі серії Rockeat матимуть великий попит, перші постачання на ринок США це також підтвердили. Поява таких машин – значний крок вперед у безпеці та екологічності традиційно небезпечних галузей промисловості з високим рівнем викидів, таких як будівництво та гірничодобувна промисловість", – розповідає головний операційний директор Firstgreen Industries, Construction Equipment Guide Маркус Зюс.

Чи вдасться новітньому бренду безпілотної дистанційно керованої безкабінної техніки підкорити європейський та американський ринки покаже час, але перші машини з віддаленою схемою управління операційними процесами й доволі цікавою та практичною технологією заміни батарей на обох континентах зустрінуті схвально.

Тут варто додати, що одну цікаву деталь: Rockeat з'явився практично одночасно з безкабінним електричним навантажувачем серії Elise CBL (див. відео внизу), який Firstgreen Industries вивів на ринок кількома тижнями раніше.

Фото/відео: Firstgreen