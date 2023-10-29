У Києві з нагоди Дня автомобіліста та дорожника відкрили арт-об’єкт "Золоті ручки": на меморіальний подіум поставили снігоприбиральну машину КО-206

Пам’ятний знак лаповому навантажувачу в комунальному підприємстві шляхово-експлуатаційного управління Печерського району столиці вирішили встановити на знак вдячності працівникам дорожньої служби, які круглий рік дбають про чистоту й належний стан вуличної мережі мікрорайону. Зимовий період вважається одним з найважчих періодів сезонного утримання доріг, через що й виникла ідея створити такий пам’ятник.

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Для створення арт-об'єкта використано вже списану снігоприбиральну машину KO-206A, яку дорожники ласкаво називали "Золоті ручки". Вона вірою і правдою експлуатувалася у Печерському районі протягом 40 років.

Пам'ятний знак лаповому навантажувачу, який 40 років прибирав вулиці Києва. Фото: КП ШЕУ Печерського району

Маючи в моторній ніші всього 62 к.с. ( Д-242) та всюдихідну ходову базу 4х4, навантажувач збирав сніг висотою 1,1 м на смузі 2,6 м і транспортером перекидав його у самоскиди. Машина працювала у 4-змінному режимі. Протягом доби лаповий навантажувач міг прибрати 100 кілометрів доріг. За цей час машину обслуговували мінімум шість вузькоспеціалізованих спеціалістів.

Силами майстрів підприємства 40-річну машину відреставрували і в охайному вигляді виставили на подіум пошани. Зону арт-об'єкту відповідно прикрасили.

Урочистості з нагоди професійного свята у дворі автобази підприємства, біля воріт якого відкрито арт-об'єкт. Фото: КП ШЕУ Печерського району

На туристичній карті Києва цей Пам’ятний знак по вул. Старонаводницька, 12, звісно з’явиться. Місцем паломництва він не буде, але фотозоною неподалік схилів Дніпра для місцевих жителів та працівників лаповий навантажувач уже став.